影／永靖謝平安家年華最強歲末盛典 啦啦隊女神李多慧魅力席捲成美文化園

▲味全龍啦啦隊張晴（左起）、李多慧、口水謝平安首日將到永靖同樂。（圖／味全龍提供提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】中部年度重要文化慶典「謝平安家年華」將於12月13、14日以永靖街與成美文化園為兩大會場熱力登場。今年活動內容再升級，除首度推出「擲筊迎福謝平安」，讓民眾近距離感受傳統信仰魅力，《超級夜總會》也將首次在成美文化園區登場，味全龍球星陳子豪等人與小龍女李多慧、張晴、口水也將在首日到場與民眾同樂。

深植永靖在地文化的謝平安由永靖共好協會、永安宮、頂新和德文教基金會與成美文化園攜手打造豐富活動內容，除了經典的神尊遶境、千人搓湯圓、扮仙戲、散策市集與晚間煙火外，今年新增 「擲筊迎福」，梅花平安宴桌數也將席開 338 桌再創歷年新高，盛況空前。

廣告 廣告

▲今年平安桌將席開338桌創歷年新高。（圖／資料照片提供）

謝平安首日(13日)活動最受矚目的亮點則是 小龍女李多慧、張晴、口水與味全龍球員陳冠偉、陳子豪、李致霖登場，明星魅力從永靖街區延伸至成美文化園，使這場謝平安活動成為今年地方最受期待的歲末盛事。

成美文化園同日下午也將在松緣會館舉辦 小龍女手作刈包派對付費限額活動 ，民眾報名踴躍。當天除了東園區將延長開放，舉辦夜間散策市集，晚間也有重頭戲《超級夜總會》登場。

▲成美文化園東園區13日將延長開放時間。（圖／成美文化園提供）

節目將由知名藝人澎恰恰、許效舜、苗可麗主持，並有多位歌手接力演出，以幽默風趣、貼近觀眾的互動風格，帶來精彩勁歌熱舞，預計現場氣氛將high到最高點。園區座位安排完整，平安宴認桌的永靖鄉民與外地遊客規劃保留席次，自由入場觀眾也能享受舒適觀賞體驗，確保每位參與者都能安全、順暢地欣賞演出。壓軸煙火秀點亮夜空，將永靖夜晚渲染得璀璨動人。邀請民眾全方位感受永靖的文化脈動，迎接最美好的歲末盛宴。

▲小龍女將在松緣會館舉辦限額活動。（圖／成美文化園提供）

永靖謝平安家年華

活動期間｜2025年12月13日(六)～2025年12月14日(日)

活動官網｜https://www.cmcp1885.com/event/193.html

主會場｜永安宮路口(永靖街、東門路)

第二會場｜成美文化園 東園區(彰化縣永靖鄉中山路二段60號)