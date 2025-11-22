影／永靖鄉米食果苗節 吃米食點心、領水果苗吸引民眾大排長龍
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】一年一度的「永靖鄉米食果苗節」農特產品推廣暨公益關懷活動於今（22）日下午在永靖鄉簡易棒球場外野綠地登場，今年以「水果回娘家」為主題，結合米食料理、果苗嫁接教學、農特產展售及公益義賣，吸引許多民眾攜家帶眷前來同樂，現場瀰漫濃厚稻香與果香，熱鬧溫馨的氛圍也讓活動成為永靖最具代表性的地方盛會。
今年活動以「吃在地、挺在地」為核心概念，安排瑚璉社區帶來花生黑芝麻米漿、港西社區示範鹹豬肉拌飯，以及湳港社區德金種苗行進行果苗嫁接教學，不少民眾搶著試吃、拍照紀錄，「嘴巴忙、相機也忙」成了現場寫照。
▲永靖鄉長魏碩衛表示，米食果苗節不僅呈現永靖農業特色，更象徵鄉親對土地的感恩與回饋。（記者林明佑翻攝）
除觀賞示範外，許多人也選擇親自動手做米食點心，從食材認識到成品完成，大小朋友都玩得意猶未盡。會場同步設置農特產品展售與社區特色點心攤位，舞台上更由在地社團接力表演，音樂與掌聲不斷，讓活動增添濃厚節慶氣氛。
▲湳港社區德金種苗行進行果苗嫁接教學。（記者林明佑翻攝）
活動也結合公益關懷，民眾只要憑當月發票三張即可兌換手工麻糬一盒，所有發票將全數轉捐公益團體。另於現場報到即可領取兌換券，換取精緻米食點心及水果苗，吸引不少民眾排隊領取，氣氛相當熱絡。
永靖鄉長魏碩衛表示，米食果苗節不僅呈現永靖農業特色，更象徵鄉親對土地的感恩與回饋。透過活動可讓更多人了解在地農業的多樣性，也能以實際行動支持公益。他並預告今年底仍有兩場重頭戲，包括12月6日「永靖團圓幸福平安季點燈晚會」、12月13日至14日「2025永靖謝平安家年華」，歡迎民眾持續到永靖體驗在地的人情味與農村魅力。
