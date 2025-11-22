影／永靖鄉米食果苗節 吃米食點心、領水果苗吸引民眾大排長龍

▲一年一度的「永靖鄉米食果苗節」農特產品推廣暨公益關懷活動於今日下午在永靖鄉簡易棒球場外野綠地登場。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】一年一度的「永靖鄉米食果苗節」農特產品推廣暨公益關懷活動於今（22）日下午在永靖鄉簡易棒球場外野綠地登場，今年以「水果回娘家」為主題，結合米食料理、果苗嫁接教學、農特產展售及公益義賣，吸引許多民眾攜家帶眷前來同樂，現場瀰漫濃厚稻香與果香，熱鬧溫馨的氛圍也讓活動成為永靖最具代表性的地方盛會。

今年活動以「吃在地、挺在地」為核心概念，安排瑚璉社區帶來花生黑芝麻米漿、港西社區示範鹹豬肉拌飯，以及湳港社區德金種苗行進行果苗嫁接教學，不少民眾搶著試吃、拍照紀錄，「嘴巴忙、相機也忙」成了現場寫照。

廣告 廣告

▲永靖鄉長魏碩衛表示，米食果苗節不僅呈現永靖農業特色，更象徵鄉親對土地的感恩與回饋。（記者林明佑翻攝）

除觀賞示範外，許多人也選擇親自動手做米食點心，從食材認識到成品完成，大小朋友都玩得意猶未盡。會場同步設置農特產品展售與社區特色點心攤位，舞台上更由在地社團接力表演，音樂與掌聲不斷，讓活動增添濃厚節慶氣氛。

▲湳港社區德金種苗行進行果苗嫁接教學。（記者林明佑翻攝）

活動也結合公益關懷，民眾只要憑當月發票三張即可兌換手工麻糬一盒，所有發票將全數轉捐公益團體。另於現場報到即可領取兌換券，換取精緻米食點心及水果苗，吸引不少民眾排隊領取，氣氛相當熱絡。

永靖鄉長魏碩衛表示，米食果苗節不僅呈現永靖農業特色，更象徵鄉親對土地的感恩與回饋。透過活動可讓更多人了解在地農業的多樣性，也能以實際行動支持公益。他並預告今年底仍有兩場重頭戲，包括12月6日「永靖團圓幸福平安季點燈晚會」、12月13日至14日「2025永靖謝平安家年華」，歡迎民眾持續到永靖體驗在地的人情味與農村魅力。