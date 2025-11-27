影/汐止婦跌落邊坡失蹤18小時 警、消急尋救援

新北市汐止一名婦人日前外出失蹤，家人遍尋不著向警方報案，員警調閱監視器查出最後出現地點，並通報消防人員搜尋，最後發現婦人跌落基隆河邊坡草叢內，及時將她救出送醫。

汐止婦人失足跌落基隆河邊坡失蹤。（圖／翻攝畫面）

新北市汐止區一名陳姓婦人（76歲）24日下午獨自離家，因行動不便且離家時精神狀況不佳，家屬遍尋不著後當晚深夜10時許向汐止分局長安派出所報案協尋，員警獲報後立即調閱監視器追查。

警消協助救出婦人送醫救治。（圖／翻攝畫面）

監視器畫面發現陳婦離家後達計程車離開，員警追查車輛行蹤並沿途查訪，最後推測婦人可能在汐止區基隆河堤步道一帶活動，隨即派遣多名警力前往進行地毯式搜索。

警方於25日下午4時許在河堤步道邊坡的草叢中，發現疑似有人倒臥且穿著紅色外套與失蹤婦人相似，經確認陳婦失足跌落仍有意識，立即通報消防隊派員到場協助將陳婦搬運救出送醫治療，及時救回一條寶貴性命，婦人家屬對警方協助頻頻致謝。

警方呼籲，家中如有年長或失智者，可隨身攜帶供辨識身分之聯絡資料或具定位功能的手錶，以利走失時迅速聯繫協助，減少危險發生。

