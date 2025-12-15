（影）江啟臣選市長「千呼萬喚始出來」 何欣純：應該是有人逼他辭副院長

[Newtalk新聞] 立法院副院長江啟臣昨（14）晚終於表態要爭取2026年台中市長選舉國民黨提名，已獲提名的民進黨立委何欣純今（15）日表示，應該是國民黨內有人逼江啟臣要辭去副院長，才會拖到這麼晚才宣布。





何欣純上午被問到，江啟臣如果獲得國民黨提名，是否應該辭掉副院長？何欣說，這可能就是江啟臣一直以來想要選市長又不敢公開表態所要考慮的其中一個因素，因為進入初選，就沒有副院長的超然公正性，他們（國民黨）內部會不會有人公開喊話要他辭職？副院長這個位置還滿多人有想像空間，這應該就是江啟臣遲遲沒有表態的原因。

2022年當時的立法院副院長蔡其昌獲民進黨提名參選台中市長，當時黨內也有要蔡其昌辭副院長的聲音，何欣純表示，當時民進黨主席是蔡英文，但現在國民黨主席是鄭麗文，鄭麗文的想法，不見得是江啟臣可以完全掌握。

