影/江湖最後一個大嫂！越女「劫囚救夫」轟動網 警揭她布局4天
涉嫌在柬埔寨劫囚救夫的越南女子阮氏海雲，因清麗外型備受關注，被網友稱為「江湖最後一個大嫂」，柬國警方披露其劫囚過程，警方指，她布局4天，並花4.7萬買手槍，整個劫囚過程不到1分鐘。
《柬中時報》報導，這起案件18日發生於柬埔寨柴楨省，該省位於柬埔寨東南部，為一個突出地形，三面與越南接壤。報導指出，阮女的29歲丈夫龐萬寶，是當天被押往法院受審的人員之一，他因涉毒品販運及非法禁錮等罪名，於今年1月20日被捕。
阮女供述，她於14日向一名柬埔寨男子租下一輛黑色汽車，用作為劫囚行動的交通工具。16日，她通過社交媒體與一名身份不明的男子聯繫，在柴楨省巴域市以1500美元（約4.7萬台幣）買了一把K54手槍，為解救丈夫做準備。
17日她駕車前往柴楨市，在一間旅館入住一晚，目的在於靠近法院並觀察附近環境，為行動做最後準備。18日上午，她將汽車停在法院前方，徒步進入法院範圍，伺機等待押解丈夫的警車抵達。
當發現丈夫被押送至法院時，她立即將K54短槍遞給丈夫，示意其用槍威脅押解警員，以便脫逃。隨後，她與丈夫及其他5名在押人員一起登車逃離，整個行動不到1分鐘。案發後警方立即展開追捕，其中1人於數小時後落網，其餘6人當晚全部被捕。
