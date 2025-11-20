(影) 「江湖最後一個大嫂」! 驚人畫面曝光 柬埔寨女疑為愛單槍匹馬劫6囚

[Newtalk新聞] 柬埔寨近期發生一起驚奇的劫囚事件，一名女子攜帶槍枝前往當地法院，救出包含自己男友在內的 6 名囚犯，並立即展開逃亡行動。雖然該名女子與 6 名逃跑囚犯目前皆已被柬埔寨警方拘捕，但女子為愛單槍匹馬劫囚的行為仍引發網路輿論熱議，甚至被部分網友稱為「江湖最後一個大嫂」。





推主「德潤傳媒」在 X 上分享影片指出，當地時間 18 日，位於柬埔寨東部地區與越南接壤的斯昆省法院發生一起武裝劫囚事件。上午 8 點 50 分左右， 6 名涉及毒品販賣的男性囚犯被載往當地法院準備接受審判，在車輛抵達法院後，隨行員警打開車門，要求囚犯一一下車。

就在此時，一名囚犯走向一位在停車場徘徊的女子，隨後從女子手中接過槍枝朝員警開槍，並帶著該名女子與其餘 5 名囚犯衝出法院大門，並搭上事先準備好的車輛展開逃亡。事件發生後，柬埔寨警方立即採取行動，準備抓捕逃亡的 6 名囚犯以及協助囚犯逃亡的女子，並成功於當日傍晚成功逮捕包含劫囚女子在內的 7 人。





事件發生後，許多網友也針對事件相關細節展開討論，推測該名女子很可能是其中一名囚犯的女友。推主「千山暮雪」開玩笑的表示，該名女子憑藉著一己之力，成功登上了東南亞地區的新聞頭條，「單槍匹馬劫走 6 名囚犯的背後，竟只是為了拯救自己最心愛的男人」。部分網友甚至因該名女子敢「隻身赴險」營救囚犯，將其稱為「江湖最後一個大嫂」。但也有網友發表批評，認為該名女子確實很勇敢，「但缺乏判斷事情是非對錯的智慧」。

