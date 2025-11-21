影/汪星人也愛用！烏日警所裝設「腳踢感應器」解放雙手

台中市烏日分局五光派出所推出一項創新便民措施，將原本按壓式電動門改良為「腳踢感應器」，讓雙手提著物品或抱著小孩的民眾和員警，只需用腳輕踢門邊感應器即可開門，大幅提升便利性，甚至連副所長的愛犬也學會使用這項設施。

烏日警裝「腳踢感應器」超便民。（圖／警方提供）

五光派出所的大門原本採用按壓式電動門設計，雖然方便，但對於雙手拿滿物品的人來說仍是一道不小的障礙。該所副所長李世雄觀察到，同仁在搬運器材裝備，或是洽公民眾提著大包小包時，常會在門口前「卡關」，需要花時間調整才能騰出手來按開門鈕。

廣告 廣告

為了解決這個尷尬情況，李副所長靈機一動，將原本位於一般高度的按鈕加裝到門邊較低的位置，使其轉變為「腳踢感應器」。這項改良後，無論是警員還是前來洽公的民眾，只要走到門口，用腳尖輕輕一碰，電動門便會自動開啟，完全不需要使用雙手，大大提升了便利性。

用腳尖輕輕一碰，電動門便會自動開啟。（圖／警方提供）

這個從「手動」進化到「腳踢」的聰明設計，不僅讓人類受益，令人意外的是，連副所長的愛犬「大個」在觀察幾次後，也學會了這項新技能。有一天，「大個」準確地找到感應器位置，用牠的肉掌奮力一拍，竟然成功開啟了大門。

台中市政府警察局烏日分局分局長劉雲鵬表示，這個看似微小的改變，不僅解決了同仁與民眾「手忙腳亂」的問題，更展現了警方時時觀察、處處用心的便民精神。五光派出所的「腳踢」創意，為第一線同仁打造更優質的工作環境，也為洽公民眾提供更友善、便捷的服務，連「毛小孩」都能從中受惠。

汪星人也愛用這項設施。（圖／警方提供）

延伸閱讀

北韓鬧國際笑話！U17世界盃「擊拳用捶的」 日本要FIFA給回應

驚悚瞬間曝！桃園20歲駕駛突衝來 女車輛取物慘遭撞噴飛

「天琴颱風」預估最快下週生成 賈新興：對台無影響