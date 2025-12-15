影/汪汪立大功！高雄民宅凌晨火警 狼犬狂吠救他一命

15日凌晨0時35分左右，高雄鳳山區鳳明街發生一起住宅火警，消防隊立即出動5個分隊現場支援灌救，有民眾在睡夢中被狗叫醒逃生，所幸這起火警無釀成重大傷亡。

火警現場。（圖／中天新聞）

火警發生後，消防隊立即出動5個分隊現場支援，立即拉水線灌救。一名屋主透露，房間延長線起火，有試著自行滅火，但是濃煙太大無法滅火。由於濃煙密布，附近鄰居也都急忙跑出來，甚至有民眾在睡夢中被狗狗叫醒逃生，所幸這起火警無釀人員傷亡，詳細起火原因待調查釐清。

廣告 廣告

火警發生當下，狼犬「豬豬」不斷狂吠示警。（圖／中天新聞，下同）

據了解，這隻叫醒人逃生的狗狗是狼犬品種，名叫「豬豬」，民眾透露「豬豬」發現火災發生後，立即去抓房間門，不斷吠叫示警，讓在房間內的男子察覺有異狀，立刻拔腿逃生。

詳細起火原因待釐清。（圖／中天新聞）

延伸閱讀

影/半年第12撞！彰南路庇護島又遭殃 貨車迴轉撞上

「公益網紅」賓賓哥遭爆斂財破億 女粉不滿被當搖錢樹

影/高雄仁武飄刺鼻異味！消防灑水稀釋 環保局追查源頭