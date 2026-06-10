(影) 汽車炸彈獵殺俄將! BMW瞬間炸成火球 傳莫斯科將領遇刺身亡

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[Newtalk新聞] 俄羅斯首都莫斯科近郊巴拉希哈（Balashikha）今（10）日發生一起汽車炸彈襲擊事件，一名俄軍高階軍官在駕駛 BMW X3 休旅車時遭爆炸裝置攻擊身亡。由於死者身分一度眾說紛紜，引發外界猜測，也再度凸顯俄羅斯軍事高層面臨的安全威脅。





根據俄羅斯 Telegram 頻道與多家媒體報導，死者為一名 62 歲俄軍高級軍官，若其軍階資訊屬實，將成為俄烏戰爭爆發以來第四位在俄羅斯本土後方遭成功暗殺的高階軍事人物。此前，俄羅斯聯邦安全局（FSB）曾表示，已加強對高階軍官的保護措施。

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事件發生後，外界一度盛傳死者可能是俄軍北方集團司令拉平（Alexander Lapin）上將。拉平曾因參與俄烏戰爭而備受關注，並被指涉及多起針對烏克蘭平民目標的攻擊行動。不過，截至目前，相關消息尚未獲得官方證實。





外界一度盛傳死者可能是俄軍北方集團司令拉平（Alexander Lapin）上將。 圖 : 翻攝自 X / NoelReports





目擊者表示，事發時一輛 BMW X3 從停車位駛出約 50 公尺後突然發生猛烈爆炸。一名正在附近候客的計程車司機目睹整個過程，並第一時間衝上前救援。他指出，將傷者拖出車外時對方仍有生命跡象，但約 5 分鐘後傷重不治。





隨著調查展開，俄羅斯媒體對死者身分出現不同說法。有消息稱死者是亞歷山大．馬克西姆采夫中將（Alexander Maksimtsev），其職務為俄羅斯航空航天軍總參謀部主任兼第一副總司令；另有報導則指出，死者是達米爾．達維多夫上校（Damir Davydov），負責俄軍導彈與炮兵彈藥採購工作。





有消息稱死者是亞歷山大．馬克西姆采夫中將（Alexander Maksimtsev），其職務為俄羅斯航空航天軍總參謀部主任兼第一副總司令。 圖:翻攝自X帳號@bayraktar_1love





截至事發近半天後，俄羅斯官方仍未正式公布死者身分。不過，隨著更多消息曝光，多數俄羅斯消息來源逐漸傾向認為，死者應為達維多夫上校。他被視為俄軍後勤體系的重要人物，負責俄羅斯主要導彈與炮兵總局（GRAU）轄下的導彈與炮兵彈藥供應業務，掌管俄軍重要武器裝備採購工作。





俄羅斯執法部門目前已鎖定一名嫌疑人展開追查。調查顯示，爆炸裝置被安裝於駕駛座下方，爆炸威力約相當於 300 至 400 克 TNT 炸藥。該裝置在死者上車後不久引爆，造成其當場致命傷。

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