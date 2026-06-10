(影) 汽車炸彈獵殺俄將! BMW瞬間炸成火球 傳莫斯科將領遇刺身亡
[Newtalk新聞] 俄羅斯首都莫斯科近郊巴拉希哈（Balashikha）今（10）日發生一起汽車炸彈襲擊事件，一名俄軍高階軍官在駕駛 BMW X3 休旅車時遭爆炸裝置攻擊身亡。由於死者身分一度眾說紛紜，引發外界猜測，也再度凸顯俄羅斯軍事高層面臨的安全威脅。
根據俄羅斯 Telegram 頻道與多家媒體報導，死者為一名 62 歲俄軍高級軍官，若其軍階資訊屬實，將成為俄烏戰爭爆發以來第四位在俄羅斯本土後方遭成功暗殺的高階軍事人物。此前，俄羅斯聯邦安全局（FSB）曾表示，已加強對高階軍官的保護措施。
事件發生後，外界一度盛傳死者可能是俄軍北方集團司令拉平（Alexander Lapin）上將。拉平曾因參與俄烏戰爭而備受關注，並被指涉及多起針對烏克蘭平民目標的攻擊行動。不過，截至目前，相關消息尚未獲得官方證實。
目擊者表示，事發時一輛 BMW X3 從停車位駛出約 50 公尺後突然發生猛烈爆炸。一名正在附近候客的計程車司機目睹整個過程，並第一時間衝上前救援。他指出，將傷者拖出車外時對方仍有生命跡象，但約 5 分鐘後傷重不治。
隨著調查展開，俄羅斯媒體對死者身分出現不同說法。有消息稱死者是亞歷山大．馬克西姆采夫中將（Alexander Maksimtsev），其職務為俄羅斯航空航天軍總參謀部主任兼第一副總司令；另有報導則指出，死者是達米爾．達維多夫上校（Damir Davydov），負責俄軍導彈與炮兵彈藥採購工作。
截至事發近半天後，俄羅斯官方仍未正式公布死者身分。不過，隨著更多消息曝光，多數俄羅斯消息來源逐漸傾向認為，死者應為達維多夫上校。他被視為俄軍後勤體系的重要人物，負責俄羅斯主要導彈與炮兵總局（GRAU）轄下的導彈與炮兵彈藥供應業務，掌管俄軍重要武器裝備採購工作。
俄羅斯執法部門目前已鎖定一名嫌疑人展開追查。調查顯示，爆炸裝置被安裝於駕駛座下方，爆炸威力約相當於 300 至 400 克 TNT 炸藥。該裝置在死者上車後不久引爆，造成其當場致命傷。
更多Newtalk新聞報導
美軍打擊伊朗境內20目標! 伊稱摧毀約旦指揮中心炸F-35戰機 巴林警報響起
(影) 無人艇創全球首度海上救援! 阿帕契遭伊擊落美軍開火 川普：有義務「回應」
其他人也在看
蔬菜生吃才健康？醫曝「5蔬菜」煮熟更營養 3族群別吃生的
許多人認為蔬菜生吃最能保留營養，因此習慣以生菜沙拉取代燙青菜。不過，醫師邱筱宸指出，蔬菜究竟該生吃還是熟食並沒有標準答案，關鍵在於不同蔬菜的營養特性。有些營養素經過加熱後反而更容易被人體吸收，也有些營養素怕高溫，適合生食或短時間烹調。
梅雨狂炸鳳山溪暴漲！驚見黑影暗夜爬堤防 警消海搜竟挖出「神秘基地」
連日梅雨狂炸南台灣，各地溪水暴漲，高雄鳳山溪也成警戒區域，然而10日凌晨，鳳山溪畔卻上演了一場驚魂記，有民眾目擊一名神秘黑影在狂風暴雨中，竟暗夜攀爬走下陡峭的堤防，由於當時水流湍急，目擊者嚇得趕緊報警，深怕慢了一步就會發生滅頂悲劇，但警方趕到時意外發現疑似街友的住處。
濟州島海景3人房一晚615元 部落客驚：比國旅還便宜
旅遊部落客「不奇而遇Steven & Sia」分享濟州旅遊經驗，揭露當地住宿價格遠低於預期，一間海景3人房每晚僅需新台幣615元，讓他驚呼「有些時候，甚至比在台灣國旅還要便宜」。
明明喜歡卻不敢靠近！這3個星座男「越愛越自卑」 不說是因為害怕配不上
愛情裡有一種遺憾，不是因為不夠愛，而是因為太愛了，反而害怕自己配不上。明明滿心歡喜，卻不敢靠近；明明默默付出，卻從不說出口。以下這三個星座男，就是典型「愛你在心口難開」。
奇蹟般地重逢！家貓失蹤「五個月」獨自穿越邊境與主人團聚
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 國外近日發生一起關於「走失貓奇蹟般重返主人身邊」的故事，一隻失蹤長達五個月的家 …
改喝無糖飲料沒變瘦？ 營養師曝「大腦還在追甜」：恐越喝越想吃甜食
錢靜蓉於臉書粉專發文表示，不少人戒掉含糖飲料，改喝無糖飲品，結果體重沒減、還一直想吃甜的，其實問題的核心，不只是熱量的有無。她進一步提到，近年大量研究發現，含糖飲料與肥胖、第二型糖尿病、心血管疾病、脂肪肝等都有高度相關性，於是市場開始出現大量「替代方案」...
台股回漲外資持續賣超！2天提款1855億 股民喊：終究要回來追高
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導台股8日重挫、9日強勢反彈，大漲1201點、重返4萬4千點關卡，不過外資卻連續2天賣超台股超過1855億元，形成「指數漲、外...
南部才吃得到？鹹酥雞「20元炸物」爆紅，北部人一吃驚豔：脆到像餅乾
南北飲食文化大戰再起！北部網友南下台南驚見鹹酥雞攤有「20元炸蛋餅皮」，一吃驚呼脆到像餅乾、徹底顛覆想像。貼文引來中南部老饕瘋狂推爆，認證是當地必點的隱藏版高CP值神物。討論串更意外掀起全台鹹酥雞創意
只有貓咪懂貓咪？小貓「離奇失蹤」最後靠同伴找到藏身處！
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 日前一則尋貓趣聞在網路上引發熱烈討論，一名女子受朋友委託暫時照顧兩隻貓咪，原本 …
孩子失控別急著罵！專家教「正向教養」先穩情緒再講道理
孩子在公共場所尖叫、大哭、拒絕穿鞋，許多家長直覺認為是「故意不聽話」，急著責備或要求立刻停止。衛生福利部桃園醫院近日舉辦「探索行為冰山：以正向教養回應孩子的情緒挑戰」講座，引導家長重新理解孩子行為背後的真正需求。
與老婆吵架後 金剛猩猩陷入沉思爆紅！原來是「木村拓哉猩二代」
日本名古屋市「東山動植物園」一隻金剛猩猩「清正」，近日他的一段影片被瘋傳，相信他與老婆吵架後，陷入長長的沉思。由於這段畫面引發網友熱烈討論，也讓清正一夕之間爆紅，不過清正的來頭可不小，人家可是「木村拓哉猩二代」。
6月中旬「你的緣分來了」！3星座結束感情空窗，良緣已悄悄敲門
你有沒有這種時刻？無意間滑到兩年前的對話紀錄，卻發現內心已經波瀾不驚。原來我們在等的，從來不只是某個人，而是自己準備好的那個瞬間。6月中旬，這三個星座的空窗期即將結束，緣分正在門外輕輕叩門。
《鐵拳教育》揭南韓校園黑暗面心情複雜！《富比士》狂讚年度必看神劇
韓國Netflix話題新劇《鐵拳教育》（Teach You A Lesson）近期席捲全球，不僅在27個國家登上Netflix收視排行榜冠軍，更因大膽觸碰校園霸凌、教師權威崩壞、未成年犯罪等敏感社會議題，成為近期最具爭議性的韓劇之一。
台南亞太球場打工讀生！刑事判決出爐 一巴掌得賠「這價碼」
即時中心／林韋慈報導今（2026）年3月29日台南亞太棒球場開幕戰賽後，一名蔣姓男子在表演期間趴在欄杆上，遭工讀生蔡男勸阻後竟心生不滿，當場以台語怒罵「你是在X北喔」，隨即揮手賞了蔡男一記耳光，引發社會議論。台南地檢署後續也依傷害罪及公然侮辱罪將蔣男提起公訴，近日判決出爐，蔣男遭台南地方法院認定犯傷害罪，遭判處有期徒刑三個月，可易科罰金約9萬元。
《五燈獎》廖偉凡轉行當上班族「年薪300萬」 現蹤捷運站近況曝光
曾在1988年至1998年主持經典節目《五燈獎》的藝人廖偉凡淡出演藝圈多年，現年67歲的他，近日現身台北市捷運站被民眾認出，引發外界關注其近況。
殺人犯假釋出獄想重做人⋯愛上毒女再走不歸路！賣6000萬毒煙彈慘了
嘉義市東區某住處成了「非法電子煙發貨中心」，海巡署偵防分署台南查緝隊與彰化警方、岸巡組成專案小組，經過調查一舉將其瓦解，現場查扣電子煙主機4000台、煙彈9500和及相關組裝元件1箱，與前次遭查扣之電子煙主機，合計市值逾6000萬元；據了解，主嫌黃姓男子曾因殺人罪遭判無期徒刑，出獄後原想重新做人，但卻在3年前交了有毒癮的顏姓女友，開始習製摻有「依托咪酯」煙彈，進而開始與中國大陸業者勾結，在台建立據點牟利，訊後被依危害毒品防治條例移送，黃男、顏女分別以5萬元、3萬元交保。
中興醫院正對面！鄭州路人行道塌陷 整座變電箱被天坑吞沒
台北市大同區驚見天坑，10日上午10時41分，鄭州路145號人行道上的變電箱，因道路塌陷而位移倒塌，路人見狀急忙報案；警方獲報後趕抵現場，隨即拉起封鎖線警戒，由於現場就在中興醫院正對面，北市警方不敢大意，已通知台電公司及相關單位到場，藉以釐清塌陷原因。
240萬台人腎壞了！最忌「這水果」：一小片、一口汁都奪命
台灣約有240萬名慢性腎病患者，醫師洪永祥表示，腎受損者由於腎臟失去排毒能力，楊桃含有的楊桃素會在血液中蓄積，並穿過血腦障壁，引發神經毒性，例如噁心、嘔吐、四肢發麻、肌肉抽搐；最嚴重的情況下，會導致癲癇發作、昏迷，甚至死亡。
雨後這「4種水果」先別急著買 專家：水傷外表看不出來
（記者許韋傑／綜合報導）梅雨季大雨不斷，水果店老闆阿毛提醒消費者，部分水果外觀看起來沒問題，但因為吸收過多水分 […]
蝦皮平台承諾檢討！小貓受困繳費機狂叫 北投警急搬機器救援
台北市北投區發生小貓受困案件，9日晚間10時許，民眾行經蝦皮購物智取店時發現，裡面傳出一陣陣的貓叫聲，她隨即打電話報案；警方獲報後趕抵現場，初步確認貓叫聲從繳費機台內傳出，警員嘗試搬動繳費機，小貓趁機鑽出縫隙脫困，接著快步跑離現場；對此，蝦皮購物公司表示，針對這次事件處理時間過長致歉，後續亦會檢討流程。