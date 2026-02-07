影/汽車秒變飛機！陸首款航天造飛行汽車首飛成功 陸空無縫切換

大陸中國航天科技集團九院研製的全國首款航天造電動垂直起降低空飛行器（eVTOL），6日在重慶永川大安通用機場首飛成功，圓滿完成各項性能驗證。該產品實現飛行器與汽車物理組合的創新構型，可面向多元出行與運輸需求無縫切換陸空行駛模式。

大陸首款航天造電動垂直起降低空飛行器。 （圖／翻攝《央視新聞》）

據《央視新聞》6日報導，該款飛行器採用分體式核心設計，由機翼、座艙、底盤組成飛行體與陸行體兩大形態。飛行體可承載2名乘客在3千公尺以下低空以時速150公里速度飛行，陸行體基於全電智能線控底盤，可實現超過300公里續航。

依託自主研發的自動對準、分離耦合機構，各部分連接與分離可由程序自主控制。定製化座艙及多類型底盤、機翼模組，大幅提升場景適配性與使用靈活性，讓飛行器能夠根據不同需求進行模組化組合。

大陸首款航天造電動垂直起降低空飛行器。 （圖／翻攝《央視新聞》）

該低空飛行器是中國航天科技集團九院面向適航標準設計研製的多功能低空裝備，融合優勢車企工業實力打造高可靠產品底座。該產品憑藉傾轉控制、智飛智駕等5大核心技術，實現「航天級積木」的模組化組合概念。

未來該飛行器將在交通出行、物流運輸、應急保障等領域發揮重要作用，為低空經濟發展提供新的技術解決方案。

