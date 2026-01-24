影/沈伯洋爆租口罵藍委 粉專狠酸一言不合就提到「她」

民進黨立委沈伯洋22日接受媒體訪問時，針對藍委質疑其認知作戰一事做出回應，過程中疑似爆出粗口批評國民黨立委「他媽連智商都可以如此低落」，並直言這些立法委員應該滾出立法院。此番言論隨即引發爭議，粉專「政客爽」批評沈伯洋一言不合就提老母、進行人身攻擊。

民進黨立委沈伯洋。（圖／資料圖／中天新聞）

沈伯洋當天受訪被問及「昨天有提到說，若青鳥沒有飛出來，台積電有辦法布局全球嗎，有藍委質疑這是認知作戰」的相關問題。他回應時一臉不屑地表示，國民黨立委不工作就算了，接著疑似爆出粗口稱「他媽連智商都可以如此低落」。

青鳥運動。（圖／資料圖／中天新聞）

沈伯洋強調，國會濫權法案就是國民黨立委提出來的，該法案可以叫台積電來立法院問話，並可索取台積電機密資料，這也是青鳥運動當時最主要會圍在立法院外面的原因。

沈伯洋進一步指出，如果按照國民黨當時做的事情，現在台積電有辦法是現在這個樣子嗎？有辦法好好發展嗎？有辦法去跟國外談嗎？答案是沒有辦法。他批評國民黨當時在做的事情，才1年半就完全忘記了，記憶力可能有所不足、對事情理解力也有所不足，只要被批評就說別人在認知作戰。

粉專「政客爽」針對沈伯洋這段疑似爆粗口的受訪內容提出批評，指出沈伯洋自己講「沒有青鳥台積電難布局全球」。結果被大家笑，惱羞怒罵國民黨立委「他媽連智商都可以如此低落」，一言不合就提老母、人身攻擊。

