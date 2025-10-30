影/沈慶京站起來了！與柯文哲、應曉薇抵北院 詰問吳順民
民眾黨前主席柯文哲京華城案今（30）日再開庭，傳喚台北市議員應曉薇顧問吳順民作證，柯文哲、應曉薇、威京集團主席沈慶京、前台北市都發局長黃景茂等被告也被傳喚出庭。
柯文哲今日上午9點半許抵達北院，與集結聲援的小草支持者揮手致意，對於媒體堵訪則未發言。沈慶京隨後現身，之前都坐輪椅的他今日站立行走，顯示健康狀況好轉。應曉薇隨後也在女兒應佳妤陪同下現身抵達。
檢方指控，曾在都發局任職退休的吳順民，擔任威京集團顧問領取薪資，同時又擔任應曉薇議員辦公室的顧問，以應曉薇助理的身分施壓北市府接受京華城案陳情，持續護航鼎越公司取得最高20%容積獎勵的建造執照，涉嫌收受沈慶京賄賂363萬餘元，濫用議員權力干涉公務員行使職權，依收受賄賂貪污罪起訴。
吳順民方面則否認犯罪稱，他是威京集團的合法有給職顧問，月領5萬元薪資，有合法報稅，不是賄款，在應曉薇議員辦公室則是擔任無給職顧問，屬於志工性質，不是檢方所指控的助理，他對於柯文哲、沈慶京、應曉薇之間有何關係完全不知情，京華城案是依照都委會執行秘書邵琇珮的行政指導辦理，他的認知是合法的，自己一輩子奉公守法，清清白白。
延伸閱讀
勘驗結束！黃景茂再稱「明知違法」筆錄不實 柯文哲：司法變政治工具
法官出手！林俊言涉不法偵訊黃景茂錄影光碟14:00當庭勘驗
否認京華城案施壓北市府！吳順民：一輩子警局筆錄沒做過
其他人也在看
京華城案 北院傳喚吳順民作證 勘驗黃景茂偵訊光碟
台北地方法院審理京華城案，今天（30日）再開審理庭，傳喚前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、前北市都發局長黃景茂，並以證人身分傳喚應曉薇顧問吳順民，由檢辯交互詰問，下午則勘驗前北市都發局長黃景茂偵訊光碟。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 8 小時前
否認京華城案施壓北市府！吳順民：一輩子警局筆錄沒做過
民眾黨前主席柯文哲京華城案今（30）日再開庭，傳喚台北市議員應曉薇顧問吳順民作證，柯文哲、應曉薇、威京集團主席沈慶京等被告出庭進行詰問。吳順民否認犯罪，強調一生守法。中天新聞網 ・ 2 小時前
林佳龍表態力挺遭圍剿！林岱樺說話了：不要傷害我的朋友
2026高雄市長選舉民進黨內初選，立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺等人角逐，外交部長林佳龍昨（29）日晚間突臉書發文喊話支持林岱樺，遭綠營網軍圍剿，林岱樺回應聲援。中天新聞網 ・ 6 小時前
爆綠營關切「證詞對柯文哲有利」！張景森嘆圖利讓官員變殭屍：不想變卑鄙的人
台北地方法院（台北地院）持續開庭審理京華城及前民眾黨主席柯文哲政治獻金案，28日傳喚被告柯文哲、前競選總部財務長李文宗；午後傳喚被告威京集團主席沈慶京；午後出庭作證的前政務委員張景森表示，在在政府部門時他都在圖利陰影下做事。張景森今（30）日在臉書表示，許多綠營朋友關心他出庭時，「證詞似乎對柯文哲有利」，但他要說明，在柯文哲被起訴的多條罪名中，如收賄、背信、......風傳媒 ・ 5 小時前
影/反風電衝立法院！屏東居民質疑「賴品妤她爸的」雲豹公司
屏東縣子鄉及枋山鄉居民針對楓港溪沿岸規劃10座風力發電案展開抗議，今（30）日到立法院陳情。環境部回應對於此案早就不支持，會嚴格把關。經濟部也回應，沒有環評及地方同意就不會審。中天新聞網 ・ 4 小時前
影/卓榮泰到台中非洲豬瘟前進指揮所：中央、地方資料要一致
行政院長卓榮泰今（30）日率行政院秘書長張惇涵、政務委員陳時中南下台中，出席非洲豬瘟中央前進應變記者會，卓榮泰感謝台中市長盧秀燕與市府團隊、第一線防疫人員，並強調疫調資料要精準、一致。中天新聞網 ・ 2 小時前
錯認管碧玲為劉世芳！沈政男笑到不行、分析謝龍介選情
角逐2026台南市長的國民黨立委謝龍介，昨（29）日質詢海委會主委管碧玲時，把她錯認為內政部長劉世芳，大批馬太鞍溪堰塞湖潰堤，經管碧玲提醒後兩人都笑場，精神醫師沈政男發文稱笑到不行，並認為謝龍介仍贏不了2026。中天新聞網 ・ 5 小時前
柯文哲當庭向張景森說：你沒選舉 你有選舉你也會坐在這裡
民眾黨前主席柯文哲京華城案今（28）日再開庭，下午傳喚曾任台北市都發局長的前行政院政務委員張景森作證，張景森針對前台北市副市長林欽榮任內刪除京華城12萬284平方公尺樓地板面積保障表示不贊同。中天新聞網 ・ 1 天前
京華城案開庭！沈慶京怒檢察官濫權追訴 要法官移送偵辦
台北地方法院審理京華城案，28日傳喚行政院前政務委員張景森作證。針對京華城適用的樓地板面積是否為一次性，檢、辯雙方輪流進行詰問。威京集團主席沈慶京陳述時表示，檢察官起訴內容完全子虛烏有，就因為他沒有配合咬柯文哲，便對他進行抄家滅族式報復，請求法官依法將檢察官林俊言依「濫權追訴罪」移送偵辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中配錢麗「舉報」華碩CEO台獨、鼓吹武統 陸委會首度證實「已除籍」
筆電大廠華碩今年3月被爆工會「染紅」，中國籍配偶女員工錢麗利用中國法律對公司事務指指點點，甚至指控華碩執行長、同事和媒體違反中國「反分裂法」、發表「懲治台獨」言論等，陸委會今（30）日答詢時首度證實，8月25日已請移民署廢止錢女的台灣身分跟戶籍，回到居留的狀態。自由時報 ・ 6 小時前
（影）京華城案傳喚應曉薇顧問吳順民作證 沈慶京不用坐輪椅、拄拐杖出庭
[Newtalk新聞] 台北地院今（30日）審理京華城案，傳喚被告、國民黨台北市議員應曉薇顧問吳順民作證，並傳喚共同被告包括前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、應曉薇與台北市前都發局長黃景茂出庭，沈慶京今不需坐輪椅，拄著拐杖慢慢走入法庭。沈慶京說，要練習走路。 京華城案今天再度開庭，沈慶京上午9時15分許拄著拐杖現身法庭，由於他過去幾次出庭都坐輪椅，媒體詢問「主席，今天身體還好嗎？」沈慶京表示，「老傢伙、越來越差啦」。 現場記者又問，現在不需要靠輪椅走路？沈慶京回應，「要練習走路啊」；被問到氣色看起來不錯？沈僅微笑稱，「沒有什麼……」、「越來越老化」，隨即走到電梯門，搭乘電梯上2樓法庭。 應曉薇約於9時19分抵達北院，她在女兒應佳妤陪同下現身，兩人緊牽著手步入法庭，面對現場民眾喊「曉薇加油！」她也特別回頭向支持者致意。 柯文哲則在9時25分左右到，現場媒體詢問「主席，覺得勘驗筆錄檢察官要到場嗎？」「出書進度怎麼樣？」「被詐騙多少錢？」等問題，柯都未回應，直接步入2樓法院。查看原文更多Newtalk新聞報導(影)《矢板明夫Newtalk》鄭麗文反對調高軍費 專家提醒：反觀川普展現強烈魄新頭殼 ・ 7 小時前
京華城案 柯文哲出庭（2） (圖)
台北地方法院審理京華城案，30日再開審理庭，傳喚前台北市長柯文哲（前中），柯文哲抵達時向支持者揮手致意。中央社 ・ 7 小時前
張景森談圖利 柯文哲：若有選舉你就會坐在我這
（中央社記者林長順台北28日電）北院審理京華城案，今天傳喚前行政院政務委員張景森。張景森證稱，在政府部門時他都在圖利陰影下做事。柯文哲則說，那是張景森沒有選舉，若有選舉「你就會坐在我這個位子」。中央社 ・ 1 天前
張景森開嗆！黃國昌默認是「狗仔頭」？他怒提告：我忍很久
民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，行政院前政務委員張景森28日出庭作證，出庭前在臉書發布「給柯文哲的公開聲明」，呼籲柯文哲「把那個『狗仔頭』關在家裡管好，別出現在莊嚴的法庭」，外界質疑是影射民眾黨主席黃國昌。張景森又發文透露，已提告黃國昌，對方將會受到法律的制裁。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
京華城案 沈慶京出庭 (圖)
台北地方法院審理京華城案，30日再開審理庭，傳喚威京集團主席沈慶京（前）出庭，他抵達時面露笑容向支持者致意。中央社 ・ 7 小時前
京華城案 應曉薇出庭 (圖)
北院審理京華城案，30日再開審理庭，傳喚被告國民黨台北市議員應曉薇（前左），應曉薇上午由女兒陪同出庭。中央社 ・ 7 小時前
京華城案 北院傳喚吳順民作證
（中央社記者林長順台北30日電）北院審理京華城案，今天再開審理庭，傳喚前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、前北市都發局長黃景茂，並以證人身分傳喚應曉薇顧問吳順民。中央社 ・ 8 小時前
領威京薪水卻「用議員名義」開會催公務員？吳順民罵「她」：沒參加還亂講
台北地院審理京華城案，應曉薇「顧問」吳順民今（10/30）日以證人身分出庭，他表示，不會特別向公務員自我介紹身分，也不會特別說自己是威京集團顧問。檢察官出示筆錄，前都發局總工程司邵琇珮得知，吳順民是以「議員顧問」身分召開協調會，並以「威京顧問」出席會議，要大家幫忙配合時，不滿直言「該送政風」。但吳順民表示，邵琇珮根本沒有參加那場會議，「為什麼亂講。」太報 ・ 4 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前