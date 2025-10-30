影/沈慶京站起來了！與柯文哲、應曉薇抵北院 詰問吳順民

民眾黨前主席柯文哲京華城案今（30）日再開庭，傳喚台北市議員應曉薇顧問吳順民作證，柯文哲、應曉薇、威京集團主席沈慶京、前台北市都發局長黃景茂等被告也被傳喚出庭。

沈慶京30日出庭。（圖／中天新聞）

柯文哲今日上午9點半許抵達北院，與集結聲援的小草支持者揮手致意，對於媒體堵訪則未發言。沈慶京隨後現身，之前都坐輪椅的他今日站立行走，顯示健康狀況好轉。應曉薇隨後也在女兒應佳妤陪同下現身抵達。

柯文哲30日出庭。（圖／中天新聞）

檢方指控，曾在都發局任職退休的吳順民，擔任威京集團顧問領取薪資，同時又擔任應曉薇議員辦公室的顧問，以應曉薇助理的身分施壓北市府接受京華城案陳情，持續護航鼎越公司取得最高20%容積獎勵的建造執照，涉嫌收受沈慶京賄賂363萬餘元，濫用議員權力干涉公務員行使職權，依收受賄賂貪污罪起訴。

應曉薇（左）30日出庭。（圖／中天新聞）

吳順民方面則否認犯罪稱，他是威京集團的合法有給職顧問，月領5萬元薪資，有合法報稅，不是賄款，在應曉薇議員辦公室則是擔任無給職顧問，屬於志工性質，不是檢方所指控的助理，他對於柯文哲、沈慶京、應曉薇之間有何關係完全不知情，京華城案是依照都委會執行秘書邵琇珮的行政指導辦理，他的認知是合法的，自己一輩子奉公守法，清清白白。

