影/沒保持安全距離！國1桃園南向2大車碰撞「車頭全爛」 駕駛急送醫

又是未保持安全距離釀禍！國道1號南向桃園路段2日發生大貨車與聯結車碰撞事故，大貨車的28歲葉姓男駕駛受傷一度受困車內，所幸警消趕到現場救出葉男並送醫，幸無生命危險。

國道1號南向49.3K桃園路段2日下午12時13分發生大貨車與聯結車碰撞事故，大貨車車頭幾乎全部變形。（圖／翻攝畫面）

警方表示，2日下午12時13分獲報，稱國1南向49.3K桃園路段有2輛大型車事故，且有1人受困，警方與救護車、消防隊立刻出動趕往現場，順利協助大貨車駕駛葉男脫困，且有頭部、手腳擦挫傷，經送往桃園敏盛醫院後治療，已無大礙。

大貨車的28歲男駕駛一度受困駕駛座。（圖／翻攝畫面）

現場發現，事發前28歲的葉姓男子駕駛大貨車，行駛於國1南巷49.3K桃園路段輔助車道，當時前方車流回堵，葉男疑因未保持安全距離，撞上前方63歲湯姓男子的營半聯結車肇事。雙方駕駛酒測值均為0，詳細肇事原因有待警方進一步調查釐清。

所幸另1輛聯結車的駕駛並無大礙。（圖／翻攝畫面）

警方提醒，用路人應遵守交通規則，行車應保持安全距離，開車上路前要養足精神，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，遇車流回堵開啓危險警示燈警示後車，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及。

