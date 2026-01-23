影/沒品！嘉義奧客情侶「丟衛生紙」抝霸王鍋 監視器曝劣行

嘉義市東區中山路一間火鍋店22日晚間遇到離譜事件，有客人在快吃完鍋底時，將衛生紙丟入火鍋內要求換一鍋。業者表示，整團衛生紙放入鍋中幾乎不可能，懷疑對方作假，因此調閱監視器確認情況後，已向警方報案。

嘉義火鍋店客人快吃完丟衛生紙要求換鍋。（圖／翻攝自threads＠dting1989）

業者在社群平台發文表示，年底到了什麼樣的客人都有，遇到這種「鳥事」也讓人無奈，強調自己餐點價格平價，沒想到卻遭遇如此行徑。

事件曝光後，引發網友熱議，不少人批評客人行為不當，「連一鍋都付不起」、「沒水準」、「果然一對寶」，並感嘆社會百態。

廣告 廣告

火鍋店業者調監視器，才發現兩人丟了衛生紙，非當事火鍋。（圖／示意圖／中天新聞）

延伸閱讀

WBC/備戰經典賽 郭俊麟好友平良海馬：壓力是零

MLB/蝴蝶球傳奇鐵腕病逝！享壽84歲 曾連5年先發破40場

WBC/徵召陳冠宇進中華隊沒情勒 蔡其昌：原想成全別人