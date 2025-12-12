(影)沒遲到是進不去！韓國瑜虧「奧運金牌動作慢」運動部長：我是李洋，不是羚羊

[Newtalk新聞] 立法院長韓國瑜11日召集黨團協商，針對「中華民國114年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表一營業及非營業部分」等案進行討論，首次參與朝野協商的運動部長李洋卻不見身影，韓國瑜說「奧運金牌動作怎麼這麼慢啊？應該是飛毛腿才對啊？」。對此，李洋高EQ回應「跟院長報告：我是李洋，不是羚羊！」





韓國瑜11日召開黨團協商，議程進行到教育預算時，他一一唱名列席官員，連續唱名了「運動部李部長」3次，卻無人回應，他忍不住笑稱「奧運金牌動作怎麼這麼慢啊？？他應該是飛毛腿才對啊？」，引起現場一陣笑聲。

廣告 廣告





李洋事後透過臉書表示，這是他第一次參與朝野協商，其實一直都在場外等待被Q，但聽到院長喊他的名字時，會議室外面的人潮擠得像在排演唱會入場一樣，一時之間真的擠不進去。





「跟院長報告：我是李洋，不是羚羊啊！今天沒有遲到，只是『進不去』」，李洋指出，他會跟團隊一起，把全民運動、競技運動與職業運動的推動做得更好，「協商可以塞車，但我們推動運動政策的腳步不會塞車。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

柯文哲要求法庭直播遭拒 嗆在怕什麼？律師轟：恬不知恥！揭三大事實打臉

AIT突丟2則重量級消息！許美華：國際盟友愈來愈不演了！台灣人撐住！