(影) 沒錢玩不下去了 ? 全球最大「人造月亮」僅亮百日就熄火 變4.7億超級廢墟

在貴州六盤水盤州市月亮山山頂，一顆被宣稱為「全球最大的人造月亮」的巨型 LED 球體，如今靜默五年，徹底成為廢墟。該工程高度近 100 公尺、球體直徑 40 公尺，造價超過 1.07 億元人民幣（約 4.7 億新台幣），卻在試運營約兩、三個月後便全面停擺，再也沒有亮起過。





這座由 5,024 平方公尺全彩 LED 屏組成的球體，曾在 2020 年底首次點亮時照亮整座山城。居民回憶表示：「當時整個山腳像白天一樣亮。」大量遊客湧入拍照，短暫帶動周邊經濟，如今只剩鏽蝕斑斑的外殼與被封鎖的入口。

這座「月亮」原規劃內設旋轉餐廳、玻璃觀景台與飯店客房，但實際完工的僅有一樓大廳、球體以及餐廳雛型。酒店所在的二至八層未完工，消防驗收與工程手續也不合規，最終被迫停工。





建設主體為國有控股的貴州宏財公司，而該公司正身陷財務危機。自 2023 至 2024 年，宏財被列入失信名單 25 次，2025 年再添 2 次，法定代表人亦成「老賴」。更因違反《城鄉規劃法》被重罰 550 萬元人民幣，10 月也因虛開發票遭罰 30 萬元。盤州市住建局證實，該地標已列入「閒置資產盤活項目」。





實地探訪顯示，人造月亮底部多處封閉，內部堆滿建築廢料，宛如大型廢棄工地。當地人說：「這一年完全沒亮過，上不去，看起來像被丟棄的東西。」





社群平台也瘋傳網友批評：「球形螢幕播平面廣告，畫面變形得想吐。」、「五年只亮百日，成全國最大爛尾燈。」、「面子工程撐不到100天就破功。」不少人更質疑，在盤州這樣的小城市砸上億元打造地標，從一開始就不切實際。





盤州市自然資源局於今年 9 月公布新的《建設工程規章》，引發工程將重啟的猜測。宏財公司內部人士透露，公司確實希望在 2026 年初重啟施工，也正在制定新的招商方案。然而該公司財務狀況岌岌可危，外界普遍質疑能否真正復工。





同時，網路也流傳「中共大型電子對撞機因缺錢被叫停」的說法。然而查證後發現，傳言涉及誤會。





外界誤指的工程其實是中國科學院提出的環形正負電子對撞機（CEPC），屬於國際級基礎科學專案。最新進展顯示：設計報告已於 2023～2025 年陸續完成、國際評審認定其具突破性、工程設計階段（EDR）正在進行，並未被叫停。所謂「缺錢中止」多來自早期爭議與與其他加速器項目的混淆。

