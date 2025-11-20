(影) 沙烏地可幫美解決「四大死穴」！ 薩勒曼投資1兆美元 川普熱情款待

[Newtalk新聞] 美國總統川普近期宣布將向沙烏地阿拉伯出售 F-35 戰機，並將沙烏地阿拉伯列為「主要非北約盟國」，甚至在白宮舉辦晚宴歡迎拜訪華盛頓的沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．薩勒曼 ( Mohammed Salman )。有網友分析認為，此次美國與沙烏地阿拉伯相互提升經濟、軍事領域合作的行為，不但可能大幅修改中東地區的勢力範圍，也可能一口氣解決美國面臨的的「四大死穴」。





推主「海闊天空」在 X 上指出，當地時間 18 日，川普舉辦歡迎薩勒曼出訪華盛頓的晚宴，並廣泛邀請包含特斯拉執行長馬斯克、輝達執行長黃仁勳在內的美國各界知名人士參與。薩勒曼也邀請世界球王克里斯蒂亞諾．羅納度 ( Cristiano Ronaldo ， C 羅) 參加活動，並當場宣布向美國投資 1 兆美元 ( 折合新台幣約 31.24 兆元 )，川普則宣稱準備將沙烏地阿拉伯列為美國的「主要非北約盟國」。

球王 C 羅也出席晚宴活動，並與多名川普團隊官員、白宮工作人員以及來賓合照。 圖：翻攝自 @wshngknshji1 X 帳號





「海闊天空」表示， C 羅過去曾公開表態對川普的肯定，認為川普是這個地球上「最有能量的人」，並期許自己未來能與川普會面。在薩勒曼的邀請下， C 羅成功在 18 日與川普會面「追星成功」，多位川普內閣成員與白宮工作人員也藉著這個機會與 C 羅合照。





針對美國即將向沙烏地阿拉伯出售 F-35 戰機，以及沙烏地阿拉伯準備大規模投資美國一事，X 推主「墓碑科技」認為，沙烏地阿拉伯已經成功將自己與美國的軍火、晶片以及科技未來進行綁定，是一次「憑藉實力選邊站」的體現。





「墓碑科技」表示，沙烏地阿拉伯選擇加強與美國合作的主要原因，與美國的「技術－資本－貨幣」三位一體能力，以及美元在全球貿易的核心地位有關。面對沙烏地阿拉伯的支持，美國則以提供代表主權信任的 F-35 作為回報，允許沙烏地阿拉伯進入美軍的作戰體系，「這是親兒子才配得上的待遇」。





攜帶兩枚 B61-12 核炸彈的美軍 F-35A 戰機。 圖：翻攝自 觀察者網





推主「晴天」也分析指出，沙烏地阿拉伯「徹底站隊」美國的行為，很可能一口氣解決美國的「四大死穴」，分別是 :「穩定全球油價」、「合作對抗伊朗」、「維護紅海航線」以及「投資美國企業」。





「晴天」認為，美國提升與沙烏地阿拉伯的合作規模，就能藉著沙烏地阿拉伯的幫助，遏制伊朗的野心，並限制中國透過「一帶一路」進行軍事延伸，重新掌握中東地區的絕對話語權。

