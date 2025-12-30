(影) 沙烏地施壓阿聯酋撤出葉門駐軍！多國聯軍午夜空襲穆卡拉港引爆火海

[Newtalk新聞] 當地時間 30 日，沙烏地阿拉伯外交部發布聲明，對阿聯酋向葉門南方過渡委員會施壓、推動其部隊在哈德拉毛省和邁赫拉省開展軍事行動表示遺憾。沙烏地指出，此舉可能威脅沙烏地阿拉伯國家安全，也將對葉門及整個地區的穩定造成風險，並重申任何觸及國家安全的行為都是不可逾越的紅線。





沙烏地阿拉伯外交部強調，將繼續維護葉門安全、穩定與主權，堅定支持葉門總統領導委員會主席及其政府，同時呼籲阿聯酋在 24 小時內撤出駐葉門軍事力量，停止向葉門境內任何一方提供軍事或資金支持。聲明還指出，解決葉門南部問題的唯一途徑是在全面政治解決框架下，通過對話處理，包括南方過渡委員會在內的所有政治力量均應參與。

廣告 廣告





沙烏地阿拉伯外交部發布聲明，對阿聯酋向葉門南方過渡委員會施壓、推動其部隊在哈德拉毛省和邁赫拉省開展軍事行動表示遺憾。葉門「南方過渡委員會」（藍色標記）。 圖：翻攝自Majed Yafai的Ｘ





同日凌晨，沙烏地阿拉伯主導的多國聯軍對葉門東南部哈德拉毛省穆卡拉港實施空襲。聯軍發言人表示，27 日至 28 日，兩艘自阿聯酋富查伊拉港駛來的船隻在未取得聯軍許可下進入穆卡拉港，並關閉追蹤系統，卸載大量武器及作戰車輛，以支援南方過渡委員會部隊。鑑於上述武器對安全與穩定構成威脅，聯軍空軍進行了「有限」軍事行動。





葉門安全官員透露，空襲造成穆卡拉港口區域發生巨大爆炸，港口附近燃起大火，但目前尚無官方公佈的傷亡或損失數據。南方過渡委員會自 2017 年成立以來，一直主張南部地區的自決與最終獨立，自 2022 年起加入沙烏地阿拉伯主導聯軍打擊胡塞武裝，但在與葉門政府的權力分配及資源控制問題上屢次衝突。近期，該委員會擴大軍事存在，奪取葉門政府控制區域，引發沙方警告，認為此舉損害葉門整體利益，使恢復穩定的努力更加複雜。





沙烏地阿拉伯外交部呼籲各方保持克制，秉持兄弟情誼與睦鄰友好精神，維護海灣國家合作委員會成員國間的密切關係，並從葉門人民根本利益出發，推動地區安全、穩定與共同發展。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

巴拿馬反中! 深夜悍然拆除華人抵巴紀念碑 中國怒了 要求究責並復原

謝步智觀點》川普竟當「魔鬼代言人」逼澤連斯基割地 歐「志願聯盟」將再捍衛烏