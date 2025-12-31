(影) 沙烏地空襲 葉門進入緊急狀態！沙阿兩國介入內戰 穆卡拉成引爆點

[Newtalk新聞] 昨日（30）沙烏地阿拉伯轟炸了葉門港口城市穆卡拉，因其指控該地接收了來自阿拉伯聯合大公國（阿聯酋）的軍火。國營媒體《沙特通訊社》（Saudi Press Agency，簡稱 SPA）表示僅針對裝卸武器的船隻和車輛進行有限打擊，阿聯酋外交部則否認有運送軍火。





該港口停放的大量載具。圖：翻攝自 X《Clash Report》





簡單回顧葉門局勢，自從 2014 年胡塞組織攻陷首都沙納後，葉門可說是確立了分立的形式，發展到如今可分為三支主要勢力——控制首都沙納與西部的胡塞組織，控制經濟中心和重要港口亞丁、南部、東部的分離主義勢力南方過渡委員會（STC），以及控制北部一隅的葉門政府軍。

廣告 廣告





葉門勢力簡圖。綠色為胡塞組織、紫色為 STC、橙色為政府軍。圖：翻攝自 X《 Tony Norfield 》





許多主張認為葉門內戰實為代理人戰爭，胡塞組織在伊朗、敘利亞、真主黨組成的「抵抗之弧」陣營中，以反以、反美、反西方為主張。葉門政府軍與沙烏地較為親近，而沙烏地與美國合作密切，可說是除以色列外美國在西亞最重要的盟友。而 STC 則有阿聯酋的支持。幾個勢力近期多有爭端，26 日 STC 才指控襲擊他們的部隊，沙烏地並未承認。





以伊朗為首的阿拉伯國家對以色列的抵抗之弧。 圖 : 翻攝自軍事作家陳曦





被空襲的港口位於南方的穆卡拉，是 STC 近期佔領的地區之一，距亞丁約 480 公里。沙烏地國防部長哈立德．阿勒沙特（Khalid bin Salman Al Saud）在 X 上表示，STC 應該「和平移交」兩個地區省份給葉門政府。《半島電視台》引奈夫阿拉伯安全科學大學講師阿卜杜勒．阿爾加希表示，外界長期關注沙烏地與阿聯酋的競爭關係，基於現在葉門與 STC 的狀況，雙方競爭的正常化恐怕將更加困難。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影) 解放軍「奪權殺招」? 秀殲-20、火箭砲影片 揚言3分鐘就摧毀海馬斯

六成挺兩岸政治領袖會面! 台灣誰出席？ 蔡、韓排二、三 「這人」最強棒.....