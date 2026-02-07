影／河北彩伽宣告改回「河北彩花」 移籍新東家迎人生第三章





日本「暗黑女神」河北彩伽在海內外累積高人氣，並因經營旅遊社群帳號，吸引更廣泛粉絲關注。她近日無預警在社群平台拋出震撼消息，宣布移籍老牌經紀公司 T-POWERS，同時將藝名改回出道時期使用的「河北彩花」，消息一出立刻引發粉絲熱議。

日本人氣女優河北彩花（河北彩伽）憑藉清新亮眼氣質圈粉無數，在女性粉絲間同樣擁有高人氣。（圖／IG：saika_kawakita__official）

她在社群上以長文表示：當初回到演藝工作時，從未想過能一路走到現在，能持續活動至今，全靠粉絲長期不間斷的支持。迎來出道第8年，未來會挑戰更多不同領域，帶來嶄新的作品與樣貌。

回顧其演藝歷程，河北彩花於2018年以本名出道，2024年轉投 Mine’s 後改名為「河北彩伽」，當時在粉絲圈掀起討論，華語圈也曾出現「名字較難記憶」的聲音。去年2月，河北彩伽宣布以現實本名「萌名」斜槓歌手推出單曲，同樣掀起另一波討論度。值得注意的是，T-POWERS 允許旗下藝人跨足非成人產業的影視、綜藝甚至偶像活動等不同領域。對於同時斜槓歌手與「旅遊達人」的河北彩花而言，無疑是再適合不過的選項。





