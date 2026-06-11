(影) 河北殘障老人被當奴隸! 無薪扛水泥20年 當地政府竟「都知情」引發眾怒

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[Newtalk新聞] 雖然中國的經濟在改革開放後逐漸起飛，但許多中國人仍生活在缺乏人權保障的環境之中，國際社會也持續對相關問題抱持著高度的關注。近期有消息稱，一位居住在河北省保定市的殘障老人慘遭奴役，被迫無薪扛水泥長達 20 年的時間。雖然當局已經出手拘留水泥店老闆，並協助該名老人找到親屬，但老闆卻提出指控，宣稱當地政府其實「早已知情」，相關話題引進一步引發網友的討論。





根據《大紀元新聞網》今 ( 11 ) 日報導，專門打擊人口販運的知名中國社會志願者上官正義近期發布影片，指控河北省保定市清苑區臧村鎮劉莊村的一間水泥經銷店涉嫌奴役殘障老人，不但不向老人支付薪水，還拒絕為該名老人提供任何防護措施，時間長達 20 年。

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影片發布後，該起事件隨即引發中國網友的廣泛關注。當地時間 10 日，保定市清苑區聯合調查組發布「情況通報」，宣稱該單位在對這起事件展開初步調查後，確認殘障人士為 66 歲的外市村民丁某某，在約 20 年前前往劉莊村，在水泥經銷店的經營者安某某手下工作。





該通報表示，在事件發生後，調查組將丁某某送往醫院進行全面體檢，確認其身體「未出現任何異常情形」。隨後，透過 DNA 比對的方式，於 9 日協助丁某某找到其親屬。同時，當地公安也對安某某實施強制刑事拘留，並針對其可能涉及的犯罪行為進行深入調查。





然而，安某某在接受上官正義的訪問時，宣稱該名老人「沒有身分」，是他一位朋友「送給他」的，「他已經在這裡工作超過 20 年了，如果哪天死了，可能就地就埋了，這件事情當地的有關部門也都知道」。另外，安某某也透露稱，每次當地有關部門前來核查時，水泥店的鄰居都會採取行動「擾亂工務」，甚至曾揚言開貨車撞人，試圖阻止政府的介入。





上官正義認為，該水泥店之所以能暗中奴役老人長達 20 年的時間，與當地三股力量的共同沉默有關，「行政末梢不管、鄰里默認不報、灰色利益不惹，在這黑暗的潭水哩，很可能不只這一條魚」。





隨著相關事件不斷延燒，越來越多網友對此事感到憤怒，批評當地政府在處理事件時，沒有懲罰可能涉及包庇的官員，「如果沒有不作為的幹部，這種事情還會發生嗎」。另外也有網友提出質疑，認為水泥店老闆「當地有關部門都知道」的證言，證實了地方勢力「蛇鼠一窩」的事實。

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