影／「法國台灣魂」吉雷米走進校園 彰化三民國小展開台法文化與母語對話

▲為拓展學生國際視野、深化本土文化認同，彰化縣三民國小今日在「前進人文願景工作室」協助下，邀請有「法國台灣魂」之稱的法籍台灣女婿、行腳節目主持人吉雷米（Rémy Gils）蒞校專題演講。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為拓展學生國際視野、深化本土文化認同，彰化縣三民國小今日在「前進人文願景工作室」協助下，邀請有「法國台灣魂」之稱的法籍台灣女婿、行腳節目主持人吉雷米（Rémy Gils）蒞校專題演講，透過自身跨文化生命經驗，帶領全校師生展開一場零距離的臺法文化交流與母語對話。

吉雷米來自法國普羅旺斯，卻長年深耕台灣各地，對台灣土地與文化懷抱深厚情感。他不僅精通中文，也能流利使用台語，並接觸多種原住民族語言。演講中，他以自身從「異鄉人」轉變為「台灣通」的歷程為例，分享語言學習如何成為理解文化、建立認同的重要橋梁，並鼓勵學生珍惜母語、勇於向世界介紹自己的文化。

廣告 廣告

▲三民國小校長胡慧嘉表示，吉雷米的分享不僅促進臺法文化的理解與交流，更以實際行動向學生詮釋「在地化就是國際化」的精神，成功激發孩子對語言學習與跨文化溝通的興趣。（圖／記者林明佑翻攝）

「語言不只是溝通工具，更是文化的根。」吉雷米強調，唯有從在地出發、理解自身文化，才能真正走向國際。他也以生動幽默的方式比較法文與台語的語感差異，讓學生驚呼「原來法文和台語的距離可以這麼近」，現場笑聲不斷，氣氛熱絡。

三民國小校長胡慧嘉表示，吉雷米的分享不僅促進臺法文化的理解與交流，更以實際行動向學生詮釋「在地化就是國際化」的精神，成功激發孩子對語言學習與跨文化溝通的興趣，對學校推動多元文化教育助益良多。

胡慧嘉說，此外，學校也同步迎來暖心好消息。由黑松股份有限公司彰化區經銷商林義順先生，與楊曜聰縣政顧問聯合捐贈的「投籃球機器」於學期末正式進駐校園，提供學生更多元的運動選擇。校方特別將設備高度調整，讓低年級學童也能輕鬆體驗投籃樂趣，提升運動參與意願，深受孩子喜愛。

胡慧嘉指出，無論是文化教育或體能活動，都是培養孩子全人發展的重要一環，感謝各界資源挹注，讓孩子在快樂學習中累積自信，開拓更寬廣的未來視野。