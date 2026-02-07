影/法國美容院遭蒙面男丟擲手榴彈 竟還關門困住眾人釀6傷

法國格勒諾布爾一間美容院遭蒙面男子投擲手榴彈襲擊，造成包括一名5歲女童在內的6人受傷。監視器畫面記錄了整起事件的恐怖過程，只見嫌犯在與一名女性短暫拉扯後，將手榴彈丟入店內並將門關上，使受害者無法逃脫。

法國一間美容院遭蒙面男丟擲手榴彈。（示意圖／PIXABAY）

據英國《太陽報》報導，監視器畫面顯示，一名身穿全黑衣物的蒙面男子在美容院門口與一名女性發生衝突。這名勇敢的女性試圖阻止男子進入這間當時有顧客的美容院，但未能成功。畫面中可見，嫌犯取出手榴彈並似乎拉開引信，隨後將其投入店內，當時還可以看到一名兒童坐在椅子上。

廣告 廣告

嫌犯制服了這名女性並將門猛力關上，使所有人被困在內。當嫌犯與一群同夥逃離現場時，手榴彈爆炸，美容院內閃出一道明亮的火光。至少1人在爆炸前成功跳出門外，其餘6人在店內受傷，所幸均為輕傷，並在現場接受治療。

與美容院同街的鄰居描述聽到手榴彈爆炸時發出「如怪物般的巨響」。他補充道：「我迅速下樓。我們看到人們尖叫、滿身是血且驚慌失措。」

格勒諾布爾檢察官曼托（Etienne Manteaux）對此事件表示，這起攻擊恐嚇意味較濃厚，並非意在殺人。「考慮到沒有大量爆炸物和金屬碎片，這不是一個意圖殺人的裝置。」

法國警方證實，他們正在調查這起光天化日下的襲擊事件，並正在追捕至少兩名嫌犯。動機尚未確認，警方正在分析監視器畫面。

延伸閱讀

法國、加拿大於格陵蘭開設領事館 以行動支持北約盟國丹麥

描繪歐巴馬夫婦成猴子 川普分享歧視影片後火速刪文

川普「冠名癖」！提議機場車站改名換預算解凍 民主黨批敲詐勒索