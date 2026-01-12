(影) 法醫比救護車還早到? 河南死亡學生胸口詭異針孔疑器官移植 民眾對峙特警

[Newtalk新聞] 近年來，中國接連發生多起離奇的校園死亡案件，許多學生在學校上學時突然失蹤或死亡，且相關單位都能在第一時間完成屍檢或火化程序，外界普遍懷疑類似事件皆與器官移植有關。近期河南省駐馬店市新蔡縣又發生一起學生離奇死亡的事件，死亡學生屍體上的多件疑點引發大量網友的關注與討論。當地民眾也前往學校附近發起遊行抗議，試圖追求事件背後的真相。





X 推主「新聞調查」指出，位於駐馬店市新蔡縣的「今是清華園」中學近期發生一起學生離奇死亡事件，一名 14 歲的學生在校內突然死亡，校方第一時間準備將學生送往殯儀館，但卻遭到駕駛貨車的家屬攔阻。在對學生遺體進行觀察後，家屬發現其左胸位置出現不明針孔、嘴角流出紅色液體，懷疑事件背後的真相並不單純。

中國人民針對人口販賣及器官移植等人身安全問題質疑愈演愈烈。圖為器官移植手術示意圖。 圖：擷取自微博（資料照）





針對該名學生的死亡原因，當地政府設立的聯合調查組於 11 日發布聲明，宣稱學生患有心源性疾病、左胸針孔為法醫抽取心臟血液進行毒性檢驗時形成，強調學生嘴角的紅色液體與法醫翻動死者遺體的動作有關。X 推主「破幕推牆」透過推文進行批評，指出當地政府在知道受害者身分的情況下，沒有通知受害者家屬就對屍體展開檢查，「無恥到令人難以想像的地步」。也有網友指出，法醫竟比救護車還早到現場，事件充滿了疑點。





許多中國網友也認為此次事件背後存在諸多疑點，並針對事件相關的消息展開討論，推測該名學生的死因與器官移植有關，針孔注射疑似是器官的「保鮮劑」，可讓器官多維持 4 到 5 個小時。然而，中國政府卻對事件相關資訊進行全面的封殺，試圖掐滅輿論可能造成的影響。





中國的人權問題長期飽受詬病，近期甚至傳出一名 16 歲女性車禍輕傷被強行送醫後，隔天直接送往殯儀館火化的消息，許多網友也質疑相關事件可能與器官移植有關。 圖：擷取自 @DengMolu104 X 分享影片





另外，「新聞調查」表示，此次的事件讓當地政府「如臨大敵」，「高速公路遭到封閉、特警集結在學校周邊，彷彿面對『外敵』一般」。





「新聞調查」強調，新蔡縣地區的局勢已經逐漸失控，當地民眾聚集在學校周邊與特警對峙，試圖尋求事件背後的真相。「一個自稱『為人民服務』的政權，卻最害怕人民走上街頭，本能地進行維穩」。「新聞調查」也發出批評，認為中國政府從不解決問題，只願意解決提出問題的人，「這正是共產黨統治的真實寫照，中共才是問題的真正根源」。

