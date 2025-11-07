影/泡泡瑪特直播翻車？員工私下吐槽盲盒「太貴」 股價暴跌5%

人氣紅不讓的大陸潮玩品牌泡泡瑪特，6日驚爆「直播翻車」事件！兩名員工直播展示新產品時，私下吐槽「媽呀，這東西賣79（人民幣）確實有點過分了」，豈料對話全被直播出去，立即衝上熱搜，導致公司股價一度暴跌逾5%。

泡泡瑪特旗下熱門商品「Labubu」。（圖/新華社）

綜合陸媒報導，這起事件發生於泡泡瑪特官方直播間，這兩名員工要展示銷售「DIMOO新生日記系列掛鍊盲盒」，兩人在空檔私下交談時，豈料閒聊內容被直播出去。

影片中，一名女性員工手持售價79元人民幣（約343元台幣）的掛鍊盲盒感嘆，「媽呀，這東西賣79確實有點過分了。」另一名男性員工則回應，「沒事，會有人買單的。」

廣告 廣告

這段僅10餘秒的對話被網友錄下，並在社交平台轉傳，立即炸鍋，報導表示，不少消費者認為「被嘲諷」、「當冤大頭」，還有人直呼「當韭菜了」，但也有人認為「就是喜歡，貴也無所謂」。

事件曝光後，在港股上市的泡泡瑪特價當天股價一度暴跌5.06%，創下10月23日以來最大單日跌幅，盤中一度為206.6港元，為5月20日以來新低。對於這起事件，該公司客服表示，已對直播相關員工內部處理與核實，至於商品價格是否調整，客服僅低調回應「暫未收到通知」。

延伸閱讀

MLB/小熊提合格報價！今永昇太要3年約不成 傳奇捕手：他值更高薪

MLB/佐佐木朗希今年領76萬鎂底薪 靠奪冠獎金添收入

MLB/自掏腰包200萬！葛拉斯諾買票送親友 主持人驚呆