(影) 波特蘭再爆特工開槍傷2人! 明州槍擊案仍未平 西雅圖抗議「廢除 ICE」

該案中，一名 37 歲女子蕾妮・古德（Renee Good）遭 ICE 特工開槍擊斃。聯邦當局表示，事發時該名女子試圖以車輛衝撞執法人員，特工因此開槍自衛。但地方層級的調查對相關證據取得與執法過程提出質疑，案件目前由聯邦調查局（FBI）主導調查，明尼蘇達州長提姆・沃爾茲（Tim Walz）已要求州政府參與。

聯邦政府方面宣稱，該名特工是「出於自衛而開槍」，但明尼蘇達州州長沃爾茲卻對該說法表示懷疑，強調明尼蘇達州將不惜一切代價追究事件相關的責任歸屬。 圖：翻攝華茲臉書(資料照)





據當地媒體《明尼蘇達星壇報》（Star Tribune）報導稱，已辨認出涉案 ICE 特工為喬納森・羅斯（Jonathan Ross），具 10 年以上執法資歷。外界關注，國土安全部內部手冊明文禁止特工向移動中的車輛開槍，而此案是否違反相關規範，成為爭議焦點。





美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）則在記者會上為明尼阿波利斯 ICE 槍擊案辯護，稱執法人員當時車輛受困並遭抗議者包圍、阻攔，將事件形容為「本土恐怖主義行為」，ICE 特工因擔心自身、同僚及民眾安全而進行防衛性射擊。不過，她提及「車輛陷於雪中」的說法，與當日約攝氏 4 度、已有融雪的天氣狀況不符，也引發外界對官方敘事的質疑。





美國國土安全部（DHS）負責人克里斯蒂·諾姆。(資料照片) 圖:翻攝自X帳號@hammer432





該案迅速引發全美多地抗議。西雅圖街頭流傳的示威影片中，抗議者高喊「打倒 ICE」、「廢除 ICE」口號，現場亦可見巴勒斯坦旗幟，顯示不同議題的抗議群體形成跨議題動員，相關影像在社群媒體上引發高度兩極化討論。





前眾議員德里克・伊凡斯（Derrick Evans）針對此事件聲稱，明尼蘇達州長沃爾茲（Tim Walz）因涉嫌與一宗索馬利詐欺案有關，已被轉介至美國司法部。該說法源自共和黨眾議員安娜・保利娜・盧娜（Anna Paulina Luna）於 8 日寄出的正式轉介信，目前司法部尚未公開回應。





然而，聯邦執法爭議並未止於明州。8 日，奧勒岡州波特蘭東區發生另一起槍擊事件，一名美國海關及邊境保護局（CBP）特工在交通攔檢中開槍擊傷兩人，傷者送醫治療，無死亡通報。事件同樣由 FBI 介入調查，官方尚未公布開槍原因與更多細節。由於時間點緊接明尼阿波利斯 ICE 槍擊案，外界對聯邦執法人員使用武力的關注進一步升高。

