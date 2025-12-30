(影) 波蘭參戰了？F-16助烏攔俄飛彈、無人機 北約「這4國」防俄自救.....

[Newtalk新聞] 波蘭是否已實質捲入俄烏戰爭，引發國際高度關注。波蘭軍方近日下令出動數十架 F-16 戰鬥機與防空系統，直接攔截俄羅斯發射的「沙赫德」自殺式無人機與 X-101 巡弋飛彈，防衛烏克蘭最大城市與周邊空域安全。外界解讀，這已不只是「後勤支援」，而是北約國家罕見、接近實戰邊緣的介入行動。





在此背景下，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）於與多位歐洲領導人深夜會談後發出嚴正警告。他直言，有一點已經可以確定：「如果俄羅斯成功分化我們，並主導和平條款，西方與烏克蘭將在這場對抗中敗北。」圖斯克強調，美國宣布參與對烏克蘭的安全保障是一項「成功」，但距離最終達成協議仍然「非常遙遠」，顯示歐洲對所謂「和平談判」高度戒備。

波蘭軍方近日下令出動數十架 F-16 戰鬥機與防空系統，直接攔截俄羅斯發射的「沙赫德」自殺式無人機與 X-101 巡弋飛彈，防衛烏克蘭最大城市與周邊空域安全。 圖:翻攝自影片





不只波蘭，歐洲主要國家對烏克蘭的軍事支持也持續加碼。義大利總理梅洛尼領導的內閣日前批准新法令，將對烏克蘭的軍事援助延長至 2026 年。根據義大利《安莎社》報導，這已是義大利第 11 次延長對烏援助。梅洛尼直言，義大利「將在必要時捍衛烏克蘭」，展現長期站隊的政治決心。





義大利總理梅洛尼領導的內閣日前批准新法令，將對烏克蘭的軍事援助延長至 2026 年。根據義大利《安莎社》報導，這已是義大利第11次延長對烏援助。 圖:翻攝自X帳號@visionergeo





北約層面，軍事準備也正全面升級。近日在芬蘭一處森林地帶，北約空軍 F-35A 匿蹤戰機降落在僅約 30 公尺寬的公路上，作為「敏捷作戰部署」演習的一環。這並非作秀，而是高度現實的戰時應變方案。北約評估，一旦主要空軍基地遭俄軍飛彈癱瘓，分散戰機至公路跑道，將成為確保空優存活的關鍵手段。





芬蘭作為新加入北約的前線成員國，長期為此類情境演練，選擇 F-35 而非「鷹獅」戰機，也被認為與其短場、公路起降與高度生存力有關。北約釋出的訊息十分清楚：即使跑道被炸毀，第五代戰機仍能升空作戰。





近日在芬蘭一處森林地帶，北約空軍 F-35A 匿蹤戰機降落在僅約 30 公尺寬的公路上，作為「敏捷作戰部署」演習的一環。這並非作秀，而是高度現實的戰時應變方案。 圖:翻攝自影片





然而，戰爭的外溢效應也正衝擊歐洲軍備體系。羅馬尼亞國防部證實，由於備件製造商優先向烏克蘭供貨，挪威原訂交付羅馬尼亞的最後 11 架 F-16 MLU 戰機被迫延後，顯示烏克蘭已成歐洲軍火供應鏈的最優先對象。





羅馬尼亞國防部證實，由於備件製造商優先向烏克蘭供貨，挪威原訂交付羅馬尼亞的最後 11 架 F-16 MLU 戰機被迫延後，顯示烏克蘭已成歐洲軍火供應鏈的最優先對象。 圖:翻攝自X帳號@Jeff21461





除了芬蘭外，在安全氛圍急遽惡化下，波羅的海國家更做出震撼決定。 28 日，拉脫維亞、愛沙尼亞與立陶宛同步宣布退出《渥太華禁雷公約》，重新開放殺傷人員地雷的使用、購買與生產。三國明確指出，面對俄羅斯威脅，「和平時代的規則已不再適用」。





在美國內部，挺烏立場也引發政治風暴。共和黨眾議員邁克・特納（Mike Turner）近日公開抨擊「不能一邊高喊美國優先，一邊親俄」，暗指總統川普對普丁的態度，引爆 MAGA 支持者強烈反彈。特納直言，俄羅斯正在對烏克蘭進行侵略與屠殺，這在道德上無法辯解，並強調烏克蘭人民值得西方支持，克里姆林宮應受到最嚴厲譴責。

