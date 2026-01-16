（影）波蘭援烏9架Mig-29! 西班牙給預警雷達 法已提供2/3戰場情報

[Newtalk新聞] 波蘭與烏克蘭近日達成協議，據波蘭國防部副部長扎列夫斯基（Zalewski）昨（15）日表示，波蘭將轉讓 9 架 Mig-29 戰機予烏克蘭空軍，來換取烏克蘭的無人機技術。此外，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）指出，目前烏克蘭所需的情報來源有三分之二由法國提供。





據 X 帳號「OSINT technical」引述波蘭國防部表示，近期將向烏克蘭空軍交付最多 9 架的 Mig-29 戰鬥機。除此之外，波蘭同時也在籌備另一批對烏克蘭的軍事援助方案。

西班牙宣布將轉讓「Lanza LTR-25」戰術早期預警雷達給烏克蘭。 圖：翻攝自 X





與此同時，西班牙宣布將轉讓「Lanza LTR-25」戰術早期預警雷達給烏克蘭。據 X 帳號「bayraktar_1love」指出，「Lanza LTR-25」系統對空中目標的偵測距離超過 450 公里。





法國身為支持烏克蘭的盟國之一，總統馬克宏近日也提到，烏克蘭的戰場情報能力在一年前仍高度依賴美國，但現今已有三分之二的情報是由法國負責。





法國總統馬克宏指出，目前烏克蘭所需的戰場情報來源有三分之二由法國提供。 圖：翻攝自 X





烏克蘭國防部近日也釋出女性軍士操作自殺式無人機的畫面。國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）強調，烏克蘭已成立全球首支無人機突擊部隊，並在收復庫皮揚斯克（Kupiansk）的戰鬥中擔任打擊主力。





費多羅夫指出，烏克蘭正在將 AI 與軍事行動結合，向戰場「全面自主化」邁進。根據烏方數據，去年 12 月俄軍共損失 3.5 萬名兵力，達成總統澤連斯基過去曾下達的任務內容——建立一套能在空中阻止敵人、在地面遏止其推進，同時加強對敵方及其經濟的非對稱與網路攻擊的系統，讓俄羅斯為戰爭付出的代價高到無法承受，並以武力制止敵人。





他表示，烏克蘭目前已能擊落「見證者」（Shahed）無人機等敵方軍事武器，在海上或俄羅斯境內機場也能發動一定程度的打擊。他強調，烏克蘭目標，是讓烏克蘭成為全球第一個能夠藉由人工智慧預測並中和敵方攻擊的國家，其他目前無法公開的能力尚待未來一一揭曉。

