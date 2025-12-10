(影) 波蘭要給烏14架米格-29戰機! 歐洲鼎力相助 3烏軍工企業躋身世界百強

[Newtalk新聞] 隨著美國川普政府不斷轉移對歐洲地區的支持，越來越多歐洲國家開始加強對烏克蘭的援助規模，烏克蘭的軍工產業也在連年的衝突中獲得了大幅的進展。近期有消息稱，波蘭準備就轉讓米格-29 戰機的協議與烏克蘭展開談判，並換取烏克蘭的無人機相關技術。與此同時，歐盟委員會主席馮德萊恩也宣布將「全力支持烏克蘭」，並確保該國在未來的談判中能獲得充足的安全保障。





X 推主「NOELREPORTS」、「Visegrad24」發布推文指出，波蘭總參謀部近期發布公開聲明，宣稱將就向烏克蘭轉讓米格-29 戰機的協議與基輔展開談判，希望透過戰機的援助換取烏克蘭的無人機與飛彈技術，在提升烏克蘭防空能力的同時，推動自身軍工產業發展。

廣告 廣告





哈爾科夫裝甲廠打造的坦克。 圖 : 翻攝自搜狐





「Visegrad24」表示，目前波蘭空軍內仍有 14 架現役的米格-29 戰機。由於已經接近服役年限且並無任何升級計畫，波蘭當局預估在 2030 年前，逐步退役並替換該批戰機。





隨著烏克蘭與歐洲軍工企業的交流不斷深化，烏克蘭軍工產業也獲得了大幅度的進步。X 推主「all over again」發布推文稱， 2025 全球百強軍工企業排行榜中，出現了 3 間烏克蘭軍工企業，分別是排名第 78 位的「基輔『射線』國家設計局」、排名第 91 位的「哈爾科夫裝甲」以及排名第 96 位的「曙光機械」。





「all over again」認為，隨著烏克蘭軍工產業不斷發展，未來可能有更多烏克蘭企業得以入圍，推測包含生產「火烈鳥」導彈的火點公司 ( Fire Point ) 以及南方設計局、馬達西奇 ( JSC Motor Sich ) 在內的 5 間軍工複合體擁有「躋身世界百強」的實力。





烏克蘭兵工廠打造的裝甲運兵車。 圖 : 翻攝自軍事評論





除了積極協助提升烏克蘭的軍事實力外，歐洲國家也非常重視烏克蘭戰後應該獲得的安全保障。X 推主「NSTRIKE」發布推文稱，馮德萊恩近期針對俄烏談判的相關議題發表聲明，強調歐盟將「堅定不移」的支持烏克蘭，並希望透過援助方案，打造一個「在戰場上與談判桌上都足夠強大」的烏克蘭。





馮德萊恩稱，烏克蘭的主權必須得到尊重，且烏克蘭的國家安全也必須獲得長期的保障，「歐盟將傾盡一切，確保烏克蘭能獲得公正持久的和平，並為烏克蘭爭取權益的過程做出貢獻」，「我們也再次向澤連斯基總統作出保證，確保歐盟的立場足夠堅定」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

謝步智觀點》北約2年後「腦死」? 美政策劇變 NSS如「分手信」 歐洲怒了

Pornhub最新報告：俄羅斯最熱門色情分類其實犯法 台灣人最愛的是.......