(影) 泰公布3停火條件! 專家：「外交羞辱」恐瓦解柬埔寨統治合法性

[Newtalk新聞] 泰國與柬埔寨近期再次因邊境問題爆發武裝衝突，雙方紛紛出動各式武器，試圖打擊對方國內的目標，兩國間的對立也使得東南亞地區的緊張局勢持續升溫。近期有消息稱，泰國方面提出了 3 項停火條件，試圖為兩國間的矛盾畫上句點。然而，有專家分析認為，泰國提出的條件比起停火，更像是對柬埔寨進行「外交羞辱」，並可能直接瓦解洪森家族的統治合法性。





中國《海客軍事》發布報導稱，當地時間 16 日，泰國陸軍的步兵與砲兵部隊發起軍事行動，針對泰柬邊境地區柬埔寨一側的一棟賭場大樓與詐騙園區發起打擊，該棟大樓也因此陷入火海。該報導指出，泰國方面指控柬埔寨軍方將該棟大樓做為無人機發射基地，並持續襲擊泰國方面的設施，推測此次砲擊行動的目標很可能就是隱藏在大樓內的作戰基地。

泰軍鷹獅戰機轟炸柬埔寨詐騙園區。 圖 : 翻攝自徐量





雖然泰軍仍在持續針對柬埔寨境內的目標發起打擊，但泰國方面卻搶先提出了 3 項停火條件：柬埔寨必須「優先宣布停火」、確保停火條約真實且可持續，以及要求柬埔寨方面真誠地與泰國合作排除邊境地區的地雷。針對泰國方面提出的條件，《騰訊網》軍事評論員「袁周院長」分析認為，這 3 項條件比起追求停火，更像是對柬埔寨的「外交羞辱」。





「袁周院長」指出，泰國要求柬埔寨率先宣布停火的行為，將柬埔寨定義為此次衝突中的「挑釁者」與「麻煩製造者」，試圖透過逼迫柬埔寨「率先認錯」的方式，打擊柬埔寨的國際形象。與此同時，在談及確保停火真實且可持續時，泰國發言人又對柬埔寨發表批評，強調該國「言行不一」。「袁周院長」認為，該批評直接質疑了柬埔寨領導階層的國際信譽，「就是直白的指責對方說算數」。





泰國軍隊在泰柬邊境塔蒙通保護區展開防線部署，並進行掃雷。 圖：翻攝自勝研國際





另外，針對「真誠合作排雷」的要求，「袁周院長」表示，泰國方面強調「真誠」，即是暗示柬埔寨在過去的合作排雷活動中「不真誠」，直接佔據了道德與人道主義的制高點，對柬埔寨進行譴責。





「袁周院長」稱，這 3 條停火條件並不是在討論「如何停火」，而是在定義「誰該因此次衝突認錯」、「誰缺乏信用」，直接打擊了柬埔寨過去「將外部壓力轉化為國內凝聚力」、「用外部威脅鞏固政府強人形象」的做法，並成功撼動了洪森父子的統治根基。





「袁周院長」表示，如果柬埔寨拒絕條件、繼續與泰國作戰，就可能付出高昂的戰鬥代價，並導致自身國際觀感惡化；但如果接受條件，就等於「吞下一認罪書」，直接破壞了王朝的統治合法性。「最鋒利的武器有時候根本不在彈藥箱裡，而是在新聞稿的字裡行間」。

