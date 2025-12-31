影/泰國芭達雅850架無人機夜空展演跨年燈光秀 上萬遊客齊聚海灘

記者高珞曦／綜合報導

各國施放絢爛煙火迎接2026年，泰國作為觀光大國，今年帶來令人難忘的跨年夜，芭達雅（Pattaya）倒數活動一路從12月29日舉行到31日，850架無人機在夜空展演燈光秀，讓遊客沉浸在新年歡樂氣氛。

泰國觀光大城芭達雅一連3天在海灘上空展演無人機燈光秀，各種極富東方文化的圖案點綴夜空。（圖／翻攝自Facebook）

泰媒《Pattaya Mail》、《Khaosod》報導，芭達雅市政府與春武里府行政機構等單位，12月29日至31日舉辦「芭達雅跨年倒數2026 MONOMAX」活動，將這個以海灘聞名的觀光城市打造成世界級慶典，吸引各國上萬名遊客一同享受2025年的最後幾個夜晚。

在活動期間的3天晚上，約850架無人機飛上芭達雅夜空，在海岸線上組成各種圖案，像是大象、佛陀、飛龍等具有東方傳統文化意涵的造型，精采程度不輸常見的煙火秀。同時，許多泰國表演者也在海灘上帶來各種表演，當地警方也派出600名警力維持現場秩序。

