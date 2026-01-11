影/泰安苗62線落石砸車玻璃碎 29歲男幸未受傷

苗栗縣泰安鄉清安道路於今（10）日上午11點36分驚傳落石砸車意外。根據警方初步調查，當時29歲的房姓男子正駕駛車輛沿著苗62線由大湖前往泰安方向行駛，行經約6.5公里處時，突然遭山坡落石擊中，所幸無人受傷，但被砸中的自小客車前擋風玻璃嚴重碎裂。

落石砸中車輛右前擋風玻璃及右側車門，造成車輛受損，但所幸駕駛人並未受傷，車輛仍可正常行駛，事故也未對當地交通造成影響。

警方到場後，立即對駕駛進行酒測，結果顯示酒測值為零，排除酒駕可能性。同時，警方也已通報相關權責單位，加強該路段的巡查與安全維護，期望降低類似事故的發生風險。

大湖分局提醒民眾，近期山區道路因天氣變化頻繁，容易發生落石，呼籲用路人行經山區時務必提高警覺，減速慢行，隨時注意前方路況，以確保自身行車安全。

