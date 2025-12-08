(影) 泰柬再開戰畫面曝光! 學童驚慌逃竄 泰證實1死8傷 洪森控泰襲擊

[Newtalk新聞] 泰柬邊境局勢急遽升溫。泰國陸軍發言人文泰·蘇瓦里於 12 月 8 日表示，新一輪邊境衝突已造成泰方 1 名士兵死亡、8 名士兵受傷。你提供的畫面顯示，事發地點位於泰國東部烏汶府邊境一帶，當地道路可見軍車頻繁進出，衝突造成的傷亡資訊亦同步曝光。





文泰指出，泰國之所以動用空軍介入，是因柬埔寨先前曾以同類武器攻擊泰國平民區域，造成重大傷亡。為阻止威脅再度落在泰國軍方與民眾身上，泰國必須迅速攔截柬方武器，因此出動戰鬥機反擊。泰國軍方並表示，相關交火已持續兩天。

同時，泰國方面指出，已有約 3.5 萬名平民自泰柬邊境撤離，以避免捲入進一步的砲火衝突。





你提供的文字亦顯示，洪森指責泰方發動襲擊，並宣稱報復行動的「紅線」已被劃定，使得情勢更具對抗性。





目前雙方在邊境的軍事緊張持續升高，泰國軍方強調將保護領土與居民安全，柬埔寨方面則揚言將作出回應。隨著戰機介入、平民撤離規模擴大，泰柬邊境衝突恐進一步升級。

