(影) 泰柬戰火直指5大「中資」園區！柬逼中出手 公布「一帶一路」名單

泰國軍隊已開始大規模清剿行動，鎖定五大詐賭基地。 圖：翻攝自 X-抖音@桂平融媒

[Newtalk新聞] 泰柬衝突持續爆發，戰火也鎖定柬埔寨境內由外資運營的邊境「園區」與賭場。據 X 帳號「Petrichor」消息指出，泰國軍隊已開始大規模清剿行動，鎖定的目標包括被稱為「東南亞最大賭城」的波貝賭場群，以及位於菩薩省（Pursat省）最大的電詐窩點 Thmor Da 綜合體，和奧多棉吉省（Oddar Meanchey省）的 Banteay Ampil 縣電詐中心。

與此同時，泰方也稱奧多棉吉省的奧斯瑪園區（O'Smach）藏有大量無人機和火箭炮等軍事裝備，為泰國採取軍事清剿行動提供了明確理由。此外，位於塔帕亞邊境綜合體（Ta Phraya）的清剿行動更由泰國海軍和空軍聯手進行，據稱 80% 的建築物已被當場清除。

位於塔帕亞邊境綜合體（Ta Phraya）的清剿行動更由泰國海軍和空軍聯手進行，據稱 80% 的建築物已被當場清除。 圖：翻攝自 X-抖音@桂平融媒

這些被清剿的「園區」背後，也被揭發隱藏著巨大的中國資金與複雜的機構網絡。據 X 帳號「平壤崔鈕華」引述柬埔寨發展理事會的官方統計，在 2024 年全年的外資對柬投資中，中國（含港澳台）的佔比高達 49.9%，顯示中國資金在柬埔寨經濟發展中佔有一席之地。

該帳號同時揭露，在柬埔寨生命科學院的合作機構名單中，赫然列著一整排中國醫療機構、醫學院、研究機構與生物中心。網友對此表示高度懷疑，認為這些園區「電詐是其次，器官買賣才是主要收入來源」，更戲稱這也是「一帶一路」的項目之一。

泰國對柬埔寨境內「園區」發動空襲，畫面中園區人員倉皇逃竄。 圖：翻攝自 X-抖音@桂平融媒

