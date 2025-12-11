影/泰柬衝突再起「打臉川普」？苑舉正：大陸比美國更適合調停

泰國與柬埔寨邊境衝突近日再度升溫，美國總統川普表示，會致電兩國領袖進行調停，但台大哲學系教授苑舉正認為，「中國大陸離得近，能用的槓桿比美國多太多。」

苑舉正在中天節目《全球大視野》表示，儘管泰國國力遠勝柬埔寨，但區域內各國普遍避免發動無把握的戰爭，「國家要打仗，都是希望打勝仗。沒有把握的仗，沒有人願意打。」他強調，泰柬衝突一旦升高，東協本身就有調解機制，並可能由印尼或馬來西亞等國扮演仲裁者。

至於外界關注若兩國對峙升溫，是否會引來大國介入，苑舉正表示，中國大陸比美國更可能成為實際的調停者，「中國大陸離得近，跟泰國和柬埔寨關係都很好，也有大量投資，能用的槓桿比美國多太多。」

他強調，美國介入意願有限，且缺乏地緣優勢，「美國打一通電話能解決什麼？真的很難看出效果。」苑舉正認為，在東南亞地區，各國利益錯綜複雜，但相較於強勢介入的外部力量，區域內部與鄰近大國反而更可能成為解方，「如果泰柬真的衝突升溫，我判斷中國大陸會最先站出來調停，這也是地緣現實。」

