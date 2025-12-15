(影) 泰柬衝突擴大 ! 泰軍攻佔500高地 空襲詐騙園區 拒絕某「大國」調停

[Newtalk新聞] 泰國軍方近日對柬埔寨邊境多處涉嫌電信詐騙與非法賭博園區發動空襲行動，並出動 F-16 戰機對相關設施進行精準打擊。泰國方面強調，行動目標直指長期危害區域安全的跨國電詐犯罪據點，而非一般軍事設施。





泰國官方進一步指出，在空襲電詐園區後，發現有「域外第三國」以無人機方式支援柬埔寨部隊，疑似協助園區相關人員撤離。泰國軍方已公布無人機影像，並宣稱畫面中出現非柬埔寨籍人員，引發外界對跨國勢力介入的高度關注。

泰國總理公開表示，將持續對柬埔寨前首相洪森家族所主導的勢力「強硬應對到底」，並明確拒絕某「大國」提出的調解建議。泰方認為，相關詐騙園區與地方權力結構關係密切，已構成區域安全威脅。





泰國總理公開表示，將持續對柬埔寨前首相洪森家族 (圖) 所主導的勢力「強硬應對到底」，並明確拒絕某「大國」提出的調解建議。 圖:翻攝自X帳號@whiteTony99





泰國媒體於 14 日報導，泰國軍方證實已在日前攻佔的「500 號高地」陣地上，繳獲大量中國製 GAM-102LR 第五代反戰車飛彈系統（ATGM），並同步公布現場照片。





軍方指出，該高地於 13 日被泰軍迅速佔領，柬軍因撤退倉促，未及將相關武器運離。





公開資料顯示，GAM-102 系列反戰車飛彈為中國保利集團（Poly Defence）旗下產品，屬於新一代導引反裝甲武器，具備高精度與長射程特性，2018年曾於馬來西亞防務展中亮相。泰方軍事人士分析，該型武器若投入前線，將對裝甲部隊構成實質威脅。

