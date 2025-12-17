(影) 泰柬軍事衝突暫告一段落？ 泰在柬境高調掛國旗宣誓主權 北京暗中援柬

[Newtalk新聞] 泰國與柬埔寨近期又於邊境地區爆發武裝衝突，再次讓國際社會觀測到了東南亞地區的不穩定局勢，許多國家也紛紛表態呼籲兩國遵守先前簽署的停火協議。近期有消息稱，泰國在佔領多處柬埔寨領土後，公開懸掛國旗展示主權，並宣布結束部分地區的軍事行動，相關行為也瞬間成為了網友們的討論焦點。





X 推主「簡中圈外．熱點分享」指出，當地時間 15 日，泰國軍方在原先屬於柬埔寨軍方的安馬山口 677 號與 500 號陣地之間，升空了一架懸掛泰國國旗的無人機，試圖透過相關行動宣示地區主權。隨後，當地時間 16 日，泰國又針對多個方向發起攻勢，並派遣 F-16 戰機在內的武力，針對柬埔寨境內的重要目標發起襲擊。

柬埔寨軍方也持續針對泰軍的攻勢發起反擊，但多個地區仍遭泰軍控制。 圖：擷取自 @Fangliusy X 分享影片





「簡中圈外．熱點分享」認為，隨著泰軍不斷加強對柬埔寨的打擊力度，原先的邊境衝突已經逐漸變質成為「泰國侵略柬浦寨」，質疑泰國希望透過此次衝突的機會，完全掌握衝突地區的控制權，「甚至不惜使用武力，摧毀世界遺產柏威夏寺、達克拉貝寺」。





X 推主「NiKITa」表示，在完全「收復」柬埔寨的佔安瑪地區後，泰國皇家陸軍於當地時間 16 日下午 6 點發布聲明，強調已完全掌握佔安瑪地區的控制權並在當地升起泰國國旗，同時也完成了對柬埔寨殘餘勢力的清剿。該聲明宣稱，在完全獲得佔安瑪地區的控制權後，泰國皇家陸軍將結束針對該地區的軍事行動。





柏威夏寺位於泰柬邊界高地，是兩國必爭的軍事要地。 圖 : 翻攝自陽光下的陰影





隨著泰柬衝突不斷擴大，越來越多網友開始質疑美國總統川普先前帶頭斡旋的停火協議是否具備實際效益。X 推主「rainbow7852」批評，認為該份停火協議只是「為了幫川普爭取諾貝爾和平獎而強行抹平衝突的協議，不具備任何實際效益」。「rainbow7852」稱，衝突爆發後，泰國軍方多次派遣戰機，針對柬埔寨的軍事設施發動襲擊，認為雙方的衝突情緒很難透過一紙協議徹底解決。





X 推主「新．二七部隊 軍事雜談」也引用泰國軍方公布的消息指出，在此次泰柬衝突中，泰國陸軍在部分佔領的柬埔寨陣地中，發現大量反裝甲武器，其中包含 82 毫米的 65 式榴彈、北方工業 PF-89 反坦克火箭筒以及 GAM-102LR 反裝甲飛彈等，「全部都是中國製造的武器」，質疑中國暗中對柬埔寨實施軍事援助，協助柬方對抗泰國。





然而，與北京當局支持柬埔寨的態度不同，許多中國網友都對泰軍轟炸柬埔寨的行為表示讚賞。X 推主「RJ」表示，近期有許多中國網友透過各種社交媒體，「一邊倒」的支持泰國繼續打擊柬埔寨，希望泰國加大柬埔寨的打擊力度並「順手」消滅從緬甸轉移至柬埔寨的詐騙園區，解決長期困擾中國民眾的電詐問題。

