影/泰柬邊境再交火！柬國小學生滿臉驚恐「揹書包奔逃」

柬埔寨與泰國邊境再度爆發交火，柬媒披露，該國奧多棉芷省靠近泰軍炮擊區域的一所學校，大批小學生聽到傳來的砲火聲，今天緊急離校，並加快腳步撤離以確保安全。

泰柬邊境5月起衝突不斷。（圖／美聯社）

《柬中時報》報導，根據這段約1分39秒的影片，柬埔寨一所小學學生緊急被通知離校，小學生加快腳步撤離，有的人騎腳踏車、有的人跑步，前往避難。此外，奧多棉芷省靠近交火的部分村莊，今早也開始動員民眾撤離，民眾攜家帶眷並拿著簡單物品，緊急撤離到安全地帶。

柬埔寨國王高級顧問委員會主席、執政黨主席洪森今發表聲明稱，泰軍昨起多次使用各類武器向柬埔寨邊境射擊，「企圖誘使柬方回擊」，從而破壞雙方的停火協議及和平協議，他表示，前線已設下「不得回擊」的紅線，確保所有前線軍人嚴格遵守紀律。

至於泰國軍方則指控，柬國於昨下午2時15分突然開火，造成2名泰國士兵中彈，泰軍隨即還擊。泰國軍方指出，昨立即下令疏散令武里南府、素林府、四色菊府和烏汶府等邊境地區居民，轉移到指定避難所。

