影/泰柬邊境衝突不會打太久？黃征輝：雙方實力「差距太大」

泰國與柬埔寨又出現邊境緊張情勢，前海軍軍官黃征輝表示，相關衝突不太可能演變為大規模戰爭，關鍵在於雙方實力差距懸殊、戰略利益有限，以及國際社會對「打擊詐騙」議題的高度共識。

黃征輝在中天節目《全球大爆卦》指出，一個國家若要對外動武，必須先建立「道德正確性」，否則容易被視為侵略行為，「我不能說我去攻你，那就是侵略；但如果我說我是去攻打詐騙，全世界都會說打得好。」

他認為，詐騙問題已成為國際社會對柬埔寨最反感的議題之一，若將軍事行動包裝為「打詐」，就能迅速取得輿論與國際理解，「這就是話題設定，一旦掌握話語權，道德正確性自然就出來了。」

對於外界擔憂泰柬是否可能升高為全面戰爭，他指出，判斷關鍵在於「實力差距」與「利益大小」兩項因素。黃征輝說，泰國與柬埔寨在軍事與經濟實力上差距極大，「人口、GDP、軍費差距都在10倍以上，空軍更是完全不對等。泰國有約60架F-16，具備雷達、遠距作戰與Link-16資料鏈；柬埔寨戰鬥機是零架。」

他進一步說明，全球多數邊界衝突源於殖民時代草率劃界，「殖民者離開時懶得慢慢談，就畫一條直線，結果變成你中有我、我中有你，民族與地緣問題全部留下來，戰爭就延續到今天。」

