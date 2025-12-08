(影) 泰柬邊境衝突再起！ 連兩日爆武裝衝突 泰F-16襲擊柬基地 柬抓15泰民

[Newtalk新聞] 雖然泰國與柬埔寨已經在美國總統川普的見證下，共同簽署了停火條約，但圍繞在兩國之間的衝突並未就此消退。近期有外媒報導稱，泰柬兩國再次於邊境地區爆發武裝衝突，並相互指控對方率先開火，泰國方面甚至派遣了 F-16 戰機與無人機，對柬埔寨發動攻擊，兩國間的衝突情緒也再次出現了升溫的趨勢。





綜合中國《新華社》、《直新聞》、《海客新聞》等媒體報導，當地時間 7 日，柬埔寨國防部發布聲明，指控泰國軍方在當日下午 2 點 15 分時，對柏威夏省的邊境地區發起長達 17 分鐘的攻擊行動。該聲明強調，柬埔寨方面並未針對泰國的攻擊行動發起還擊，宣稱柬埔寨當局在事件發生後的第一時間就試圖與泰國代表聯繫，希望泰國方面停止對邊境地區的攻擊。

柬埔寨方面指控泰國在邊境地區連續兩日開火，強調柬埔寨軍方並未採取任何還擊行動。圖為泰柬邊境地圖。 圖：翻攝自 騰訊網 直新聞





然而，泰國陸軍第二軍區同日發表的聲明卻指控柬埔寨於當日下午 2 點 16 分「率先對泰柬邊境的四色菊府開火」，宣稱泰國方面只是「被迫還擊」，衝突結束時間則在下午 2 點 50 分。該份聲明認為，目前泰柬邊境局勢仍不明朗，推測兩國間的衝突可能在未來數日內再次升級。





針對此次的武裝衝突，泰國總理阿努廷．參威拉恭 ( Anuthin Chanwirakun ) 也透過總理府發布聲明，宣稱已指示泰國國防部與武裝部隊採取一切「維護國家主權、保障公共安全」的必要措施，並強調將繼續關注邊境地區的局勢發展，避免相關事件對泰國民眾的人身安全造成威脅。





泰國總理阿努廷。 圖 : 翻攝自第一財經





隨後，泰柬雙方又於當地時間 8 日相互指控對方針對邊境地區發起攻擊。柬埔寨國防部表示，泰國軍方已經連續兩日對柬埔寨武裝部隊開火，「但我們至今仍未採取還擊行動」。然而，泰國方面指出，柬埔寨的相關襲擊行動已經導致 1 名泰國士兵死亡，另有 4 名士兵受傷。泰國軍方發言人強調，已經出動包含 F-16 戰機、無人機在內的多項武器，針對柬埔寨境內的軍事目標發起打擊，作為對柬埔寨襲擊行動的報復。





除了邊境地區爆發的武裝衝突外，泰柬兩國的民間人士近期也傳出因暴力衝突導致人員死傷的消息。X 帳號「Inty News」指出，當地時間 3 日， 15 位泰國公民因未經許可試圖離開住所並襲擊 2 名柬埔寨警衛，導致一名警衛死亡、另一名警衛重傷的事件遭柬埔寨警方逮捕。「Inty News」認為，相關事件可能進一步引發泰柬兩國的邊境衝突，呼籲民眾關注當地局勢的變化情形。

