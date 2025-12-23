影/泰柬邊境衝突難解？黃征輝「香港腳」說譬喻：不時發作一下

泰國與柬埔寨邊境再度發生摩擦，外界關注是否升級為軍事對抗，前海軍軍官黃征輝指出，這類邊境爭端的根源多半源自殖民時代遺留的歷史問題，「拿把尺地圖畫條線」就劃界，遺留後患無窮。

黃征輝在中天節目《前進戰略高地》表示，軍事評論人士指出，世界上大多數無法解決的邊境戰爭，都與殖民劃界有關，「全世界打不完的邊境衝突，十之八九都是殖民時代留下來的爛帳，殖民者走的時候，只是拿尺在地圖上畫一條線。」

黃征輝認為，泰柬兩國軍力差距懸殊，「泰國人口7千萬，柬埔寨1千7百萬；GDP差18倍，軍費差近15倍。更不用說空軍體系，泰國有將近60架F-16，柬埔寨僅6架輕型戰機。」他直言，「這種差距根本不用打，結果已經寫好了。」

對於此次衝突，黃征輝形容，「這種邊境問題就像香港腳，不會死人，但隔一陣子就會癢一下。」他指出，真正避免衝突升級的關鍵是有大國介入，提供雙方「下台階」。黃征輝認為，兩國間的衝突並無消滅對方的意圖，也缺乏升級為全面戰爭的條件，「這場衝突注定打不大。」

