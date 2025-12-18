(影) 泰炸柬詐騙園區 中網民叫好! 北京今派員介入 網批 : 調停者就是幕後主使

[Newtalk新聞] 近日，泰國軍方在柬埔寨境內針對涉嫌電信詐騙的園區展開軍事行動，引發國際社會與中國網民高度關注。事件發生於 12 月中旬，位於柬埔寨的數個疑似由中國犯罪集團經營的電詐園區遭到泰國軍隊轟炸，據稱行動目的為解救受困的中國公民，中國網民隨後大量湧入泰國駐華大使館官方微博留言表達感謝，認為此舉打擊犯罪、保護人民。





與此同時，柬埔寨前領導人洪森公開泰國內政部長阿努廷過去與柬方官員友好會面的影片，暗示泰方行動背後的複雜政治關係，使區域局勢更顯微妙。

根據 X 帳號「xinwendiaocha」發布的訊息，大量中國網民在泰國駐華大使館官方微博評論區留言，感謝泰軍轟炸位於柬埔寨的電信詐騙園區，並稱此舉解救了被囚禁的中國人。留言中普遍出現「打擊電詐，得人心」等詞語，中國民間對跨國電信詐騙犯罪的高度不滿，並對泰國軍方的行動持正面態度。然而，該行動的真實性與具體傷亡情況尚未得到泰國或柬埔寨官方正式證實。





大量中國網民在泰國駐華大使館官方微博評論區留言，感謝泰軍轟炸位於柬埔寨的電信詐騙園區。 圖：翻攝自 X 帳號 @xinwendiaocha





另一方面， X 帳號「Isrealwaronhama」則發布貼文指稱，泰國轟炸行動導致中國在柬埔寨的百餘處詐騙園區受損，甚至影響中國國家反詐騙中心伺服器運作，使反詐應用程式無法下載，貼文進一步稱，中國官方原本鼓勵民眾前往柬埔寨的宣傳已失效，並直指俄羅斯總統普丁害怕被算計而拒絕了中國領導人習近平的換器官提議。





與此同時，區域政治局勢因本次事件更趨複雜。 X 帳號「BANFBM」發文指出，柬埔寨前領導人洪森透過社交媒體公開影片，顯示泰國內政部長阿努廷在過去訪問柬埔寨時，與當地官員把酒言歡的場景，洪森還配文稱阿努廷「贏了選票忘了老朋友」。





泰國內政部長阿努廷在過去訪問柬埔寨時，與當地官員把酒言歡的場景。 圖：翻攝自 X 帳號 @BANFBM





此外， X 帳號「qin88484」披露，中國外交部亞洲事務特使將於今 ( 18 ) 日赴柬埔寨與泰國進行穿梭調停，推動雙方重建和平。該貼文以電影《教父》台詞隱喻，稱 :「誰出來調停，誰就是幕後主使」，進一步加深外界對區域勢力介入的猜測。而帳號「所謂伊人在水一方」則提及越南在柬越邊境集結重兵，並質疑中國是否會像過去中越戰爭那樣出兵協助柬埔寨。

