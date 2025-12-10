(影) 泰總理竟稱不記得川普停火協議! 泰F-16空襲逾20次 還佔柬2村落

[Newtalk新聞] 泰國與柬埔寨近期再次於邊境地區爆發武裝衝突，雙方均相互指控對方率先開火、違反停火協議，許多居住在邊境地區的民眾也被迫撤離。隨著雙方衝突情緒不斷升溫，泰柬兩國紛紛升級了打擊力度，泰國方面甚至派遣 F-16 戰機，多次針對柬埔寨的國內目標發動空襲，一系列的衝突行動也再次讓東南亞局勢成為國際輿論的關注焦點。





X 推主「Sovan Ratana」指出，當地時間 7 日下午至 8 日清晨，泰國與柬埔寨雙方在邊境地區爆發多次交火，並相互指控對方違反 7 月時由美國總統川普斡旋達成的停火協定。泰國方面表示，相關軍事行動的主要目的是「自我防衛」，並非刻意打擊、佔領柬埔寨目標；柬埔寨方面則指控稱泰國透過軍事行動「無端入侵」，推動了衝突局勢的升溫。

泰國與柬埔寨邊境8日清晨再度爆發嚴重軍事衝突，一名泰國士兵不幸陣亡，另有4至8名士兵受傷，泰軍隨即出動F-16戰機對柬埔寨多處陣地發動空襲。 圖：翻攝「X」@Wutaigo





X 推主「Clash Report」發布推文表示，隨著兩國間的衝突不斷激化，雙方也加強了針對對方目標的打擊手段。其中，泰國軍方於 8 、 9 兩日間，發動超過 20 次的 F-16 空襲行動，持續打擊柬埔寨南部的各項目標，並導致包含平民在內的 14 人死亡、超過 50 萬居民被迫撤離。





X 推主「NiKITa」補充稱，截至目前為止，泰國軍方已經佔領了 2 個柬埔寨村莊，並多次針對具有爭議的邊境地區發動空襲。X 推主「Babak Taghvaee」分享影片指出，面對泰軍接連不斷的襲擊，柬埔寨軍方也使用中國製造的 PHL-03 型自走式 12 管 300 毫米遠程多管火箭系統，襲擊位於泰柬邊境地帶的泰軍哨所，試圖對泰軍的襲擊行動進行報復。





泰柬軍事衝突，位於柬埔寨奧多棉吉省的邊境村莊1157戶居民被迫舉家逃離。 圖 : 翻攝自 IC Photo





針對武裝衝突可能破壞川普斡旋的停火協議以及該停火協議目前仍否繼續適用的問題，泰國總理阿努廷．參威拉恭 ( Anutin Cahrnvirakul ) 接受媒體訪問時，宣稱自己已經「不記得簽署過停火協議了」。許多網友也針對參威拉恭的相關言論進行評論，認為該次泰國並未深度參與該次停火協議的談判，「川普自己也承認和平協議是柬埔寨與亞塞拜然達成的，沒參與談判的泰國當然不會記得」。

