（影）泰轟柬詐騙園區 中國員工竄逃影像曝！柬軍中竟出現「第三國志願軍」

[Newtalk新聞] 泰國與柬埔寨的邊境戰火正在白熱化，衝突已從地面交火擴大至空戰。據 X 帳號「新・二七部隊軍事雜談」消息指出，泰國軍隊近日在邊境擄獲了一批柬埔寨軍隊遺棄的裝備，其中赫然出現中國製造的 GAM-102LR 反裝甲飛彈。





這批飛彈屬於中國保利科技公司生產的 GAM-10X 系列第五代反戰車飛彈的遠程攻擊版，該系列飛彈僅供出口；具備紅外線導引能力，有效射程在六至十公里之間，破甲威力可達一公尺。

泰國軍隊近日擄獲了一批柬軍遺棄的裝備，其中赫然出現中國製造的 GAM-102LR 反裝甲飛彈。 圖：翻攝自 X





X 帳號「RadarAustral」流出的畫面則顯示，有柬埔寨士兵使用重型機槍向泰國戰鬥機射擊。而據 X 帳號「以色列戰爭」指出，泰國空軍轟炸了柬埔寨境內一個詐騙園區。據消息，這個園區此前剛被中國特派官員巡視與推廣過，對該園區的轟炸可能另有嚇阻意義。「桂平融媒」也指出，柬埔寨的詐騙園區背後多為中國權貴，此次轟炸也使園區內大批中國人出逃，被網友笑稱是「為民除害」。





此外，泰國無人機也抓拍到「第三方國人」出現在柬埔寨軍隊中，這些人被懷疑是來自中國的「志願」隊，正協助柬埔寨操作光纖無人機和火箭，對泰國進行轟炸；同時，多款中國火箭防空系統也突然在柬埔寨部隊中亮相。





與此同時，據 X 帳號「以色列戰爭」文章指出，中國媒體反常地大肆吹捧「印度武器」正在幫助柬埔寨在戰場上大殺四方，被網友質疑在「轉移注意力」。

