(影) 泰、柬今開始停火談判! 泰轟柬詐騙園區佔道德高點 中、柬有苦說不出

[Newtalk新聞] 泰國目前持續透過戰鬥機打擊柬埔寨目標，柬軍缺乏防空能力，尤其是對泰軍的 F-16 幾乎沒有任何辦法，致使轟炸可謂成效顯著。兩國軍方的會談今日（24）由技術小組先開始，後續若順利將再展開談判，泰國國防部透露，由國防部長參與的代表團會議有望於 25 至 27 日間進行。除了軍事目標外，泰國還打擊了另一些可稱是柬埔寨的特殊設施——詐騙園區。





柬埔寨詐騙園區可稱是重要收入來源之一。 圖 : 翻攝自紅星新聞





對此新加坡媒體《海峽時報》認為泰國軍隊正將與柬埔寨的衝突，重新包裝成對抗網路犯罪分子的戰鬥。打擊目標開始囊擴酒店、賭場的民用設施，乍看之下是針對非戰鬥人員的攻擊，但許多目標都有涉入網路詐騙、綁架、虐待等犯罪問題。

這些詐騙園區常涉入多種犯罪活動。 圖 : 翻攝自紅星新聞





這些設施透過網路詐騙、電信詐騙、「殺豬盤」、毒品、人口販運等不法活動，據信獲利達數十億美元，也被聯合國稱為「人道危機發源地」，同時亦是柬埔寨一大收入來源。而這些詐騙集團，背後都有中國與柬埔寨的偷偷支持。





泰國對其的破壞除了「戰略打擊」，或有助於提升在國際上的觀感，從殖民遺留的邊境問題，上升到「跨境懲治犯罪組織」的道德高地。《海峽時報》表示這代表曼谷正試圖拉攏嚴厲打擊詐騙的國家，也就是中國（至少表面上的）與美國。





至於戰場上，泰國雖占有優勢，但其裝備的中國製 VT-4 主戰坦克，可靠性不時受到質疑。X 帳號《简中圈外·热点分享》貼出一張疑似 VT-4 失去部分炮管的照片，稱其「不知道是炸膛還是被打的」。

