影／洗產地用陸貨遭起訴 王鴻薇再爆豐益又拿軍方近億大單

王鴻薇去年踢爆承攬中科院採購飛彈原物料的「豐益公司」涉嫌「洗產地」使用大陸貨，質疑遭桃檢起訴後，卻能繼續取得軍方標案，要求軍方清楚交代。（圖：王鴻薇臉書）

立委王鴻薇去年曾踢爆一家承攬中科院採購飛彈原物料的「豐益公司」，涉嫌「洗產地」使用大陸貨，陳姓負責人今年6月遭桃園檢方依詐欺未遂、行使業務登載不實文書等多項罪名起訴，被起訴後卻從政府採購網上發現，竟然還能繼續取得軍方標案；陳姓負責人旗下3家公司單單今（114）年拿下的國防部標案就高達30件、金額接近上億。王鴻薇喊話軍方要給外界交代；國防部則回應，正持續了解當中。

這名陳姓商人去年被踢爆在進口的飛彈原料中，含有中國大陸產品，涉嫌透過越南廠商「洗產地」；網站上顯示陳姓負責人名下三家公司，其中兩家登記地址都在同一處，負責人全都是陳永培。豐益公司今年得標空軍及陸軍標案共710萬；久宜機械今年得標陸海空軍的標案6406萬、內政部空勤總隊標案90萬；另外「永冠應材」（負責人也是陳永培）則得標空軍標案共2078萬，三家公司共計9195萬9559元。

王鴻薇表示，最扯的還是在檢調起訴後，這名商人竟然還能不動如山，繼續承包空軍司令部的680萬元標案。質疑明明是拒絕往來戶，為何能一而三、再而三讓他們繼續得標？到底有什麼原因才能讓軍方「如此愛用」，質問國防部難道都沒有責任？

而根據桃園檢方的起訴書，中科院2021年核定的「過氯酸銨」（Ammonium Perchlorate，AP）半成品等2項」，由中科院「新北採購站」辦理，預算金額2億9520萬元，招標程序採開放式契約，且契約明訂「案內標的物原產地含零組件不得為大陸地區」，不料豐益46歲負責人陳永培、41歲張姓採購女業務為取得中科院AP半成品採購案、牟取暴利，早於2020年9月起便洽詢中國大陸供應商購買AP半成品，計畫以中轉到韓國後，偽充韓國產品，再運往國內作為中科院本案採購履約之用。

王鴻薇表示，這樣如此囂張、不肖的廠商，在洗產地的行為被爆出、被起訴後，還能一而再、再而三的得標，就是把國防部和政府採購法看沒有！明明應該已經成為拒絕往來戶的黑名單廠商，在有洗產地的前例下依然能夠不離不棄，國防部應該給外界交代。她主張工程會必須要納入「三振條款」：只要廠商被列入黑名單三次，就該永久不得在政府機關投標或得標，否則會讓外界懷疑有人上下其手、想要圖利特定公司。（張柏仲報導）