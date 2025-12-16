影/洗衣遭竊！熱褲女賊撬機車坐墊偷5千元 犯案畫面曝

南部中心／劉尹淳、陳凱茂 高雄市報導高雄市少年隊一名吳姓偵查佐，日前帶著太太和小孩，到鳳山區的海鮮餐廳用餐，一開始傳出，偵查佐和四名餐廳店員發生口角，遭到圍毆，沒想到案情大逆轉，海鮮餐廳業者出面喊冤，說偵查佐當天是遭到二樓桌遊店的店員圍毆，根本與餐廳無關。海鮮餐廳二樓，是另一名老闆開設的桌遊場地，海鮮餐廳業者出面喊冤，說吳姓偵查佐，是被二樓桌遊場的員工毆打，和餐廳無關。（圖／民視新聞）海鮮餐廳，主打新鮮活體魚料理，但卻有民眾帶著家人到這吃晚餐，和店員發生爭執。目擊民眾表示，他很晚的時候在這邊打架啊，就在這個路口打，有流血啊，大聲小聲的我們就沒出去了、應該是吵架，就聽到有警車，就三台警車跟一台救護車。警方將動手的四名嫌犯移送法辦，同時也要釐清員警是否涉及不法。（圖／民視新聞）糾紛發生在高雄鳳山區，當時年約40歲的吳姓偵查佐，帶著太太和小孩，到海鮮餐廳用餐，席間講話比較大聲，被店員看了一眼，偵查佐回看了一眼，店員認為疑似被說服務態度不好，等到偵查佐用餐完準備離開，被叫到店門口協調，但雙方一言不合，四名店員對著偵查佐圍毆。海鮮餐廳業者表示，因為他是樓上的，跟我們樓下沒有關係，所以是警察去桌遊店被打，可是他為什麼會被桌遊店的員工打，我真的不知道。餐廳二樓，是另一名老闆開設的桌遊場地，海鮮餐廳業者出面喊冤，說吳姓偵查佐，是被二樓桌遊場的員工毆打，根本和餐廳無關，而遭圍毆的吳姓偵查佐，頭部、臉部都有擦挫傷，據了解，吳姓偵查佐是高雄市少年隊的員警，到職大約四年，事發後，警方也到餐廳調閱監視器，要釐清案情。高雄市少年警察隊隊長陳仁正表示，經了解，動手毆打的4個人，目前由警方逮捕後，全案依妨害秩序來移送高雄地檢署偵辦。到底是不是和桌遊場地的員工起口角糾紛，警方除了要將動手的四名嫌犯移送法辦外，也要釐清員警是否涉及不法，如果有將會嚴懲，絕不寬貸。原文出處：案情大逆轉！偵查佐餐廳用餐遭４店員圍毆 業者喊冤：是二樓桌遊店員 更多民視新聞報導疑延長線走火高雄民宅火警 狼犬踢門叫醒主人救命汽車美容廠7打3！債主登門討債46萬反遭棍棒痛毆財經網紅遭綁「戶頭532萬被搶光」！警逮2嫌1人仍在逃

民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話