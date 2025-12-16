影/洗衣遭竊！熱褲女賊撬機車坐墊偷5千元 犯案畫面曝
屏東警分局長治分駐所於15日，查緝一名涉嫌機車竊盜的62歲王姓女子到案，12月11日王女在長治鄉一間自助洗衣店外，趁機撬開他人機車椅墊，竊取置物箱內財物約5000餘元，全案依竊盜罪嫌移送屏東地檢署偵辦。
警方接獲林姓女子報案，指稱她騎機車到洗衣店洗衣服期間，機車停放在店外，卻被竊賊將椅墊撬開，偷走皮包內5000多元。林女將過程po網後引發關注，轄區警方隨即展開調查。
長治分駐所獲報後立即調閱被害人提供的影像資料，並擴大檢視周邊監視器畫面，發現王姓女子趁隙下手行竊，犯案過程明確。警方鎖定涉案車輛及嫌疑人身分後，於案發4天內將犯嫌查緝到案。
屏東警分局表示，警方將持續強化重點時段巡邏與科技偵查作為，積極防制竊盜案件。警方也呼籲民眾停放機車務必確實上鎖，避免將貴重物品留置置物箱內，以降低財物遭竊風險。
