影/洛杉磯反伊朗政權集會爆意外 搬家公司卡車衝撞人群釀2傷

據美媒報導，洛杉磯當地時間11日，在一場反伊朗政權的集會上，突然有一輛卡車衝入人群，造成至少2人受傷，現場一片混亂。

一輛卡車衝撞反伊朗政權集會的人群中，造成2人受傷。（圖／路透）

《紐約郵報》報導，洛杉磯警察局發言人表示，當地時間下午3點40分左右，一輛搬家公司「U-Haul」的卡車衝入靠近比佛利山的西木區（Westwood）一場約有3000人的大型示威人群中，警方隨即趕到現場。

根據KABC電視台取得的影片顯示，這輛卡車的一側印有「不要國王，不要政權，美國：不要重蹈1953年的覆轍，不要毛拉（伊斯蘭教的一種尊稱）」的字樣，隨後被示威者包圍，緊張局勢迅速升級。

警方稱，這輛貨車兩側都寫有支持伊朗政權和反對伊朗政權的標語。

警方表示，至少有兩人被撞，所幸傷勢輕微。據洛杉磯消防局稱，兩人均拒絕被送往醫院。而肇事司機已被拘留，但其身分尚未確定。

據報導，現場警員將一名男子從卡車中拖出並逮捕，而憤怒的抗議者試圖毆打他，並用旗桿攻擊，現場一度混亂。

