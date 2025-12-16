(影) 洪森突然沒聲音了! 泰軍F-16如入無人之境狂炸柬 海軍也加入戰局

[Newtalk新聞] 泰國與柬埔寨邊境緊張局勢持續升高。泰國軍方 15 日接連發動多起海空軍事行動，針對柬埔寨境內多處軍事設施實施精準打擊，涵蓋砲兵陣地、武器彈藥庫及重要交通設施，顯示衝突已明顯升級。





泰國海軍發言人帕拉赫．拉塔納猜亞潘少將今晨表示，泰國海軍已對柬埔寨戈約島上的砲兵陣地展開打擊。軍方指出，相關陣地被判定對戈公島附近的泰國軍隊與平民構成直接威脅，因此採取有限度軍事行動。





他強調，行動僅針對柬軍 4 處砲兵陣地，並非全面攻勢。然而，在行動展開後，泰軍即遭到對方反擊。泰國海軍表示，這進一步證實相關威脅「真實存在」。

泰國海軍發言人帕拉赫．拉塔納猜亞潘少將今晨表示，泰國海軍已對柬埔寨戈約島上的砲兵陣地展開打擊。 圖:翻攝自X帳號@Fangliusy





泰國皇家空軍同日中午 12 時出動 F-16 戰機，對柬埔寨班迭棉吉省普雷內普雷縣境內一處武器彈藥庫實施空襲。該目標位於柬埔寨內陸深處，顯示泰軍打擊範圍已不再局限於邊境線附近。





網路流傳的影片顯示，一架 F-16 在完成對第一目標打擊後，隨即對第二處軍事目標投彈。另有照片顯示，泰國軍隊已奪回具象徵意義的達桂寺，並在現場升起泰國國旗。





除彈藥庫外，泰國空軍也證實，F-16 戰機對柬埔寨境內一座距離泰國邊境約 65 公里的橋樑發動攻擊。外界分析，此舉可能意在切斷柬方軍事補給或部隊機動路線。





泰國派遣 F-16 戰機，對柬埔寨境內目標發動空襲。 圖：擷取自 @clashreport X 分享影片





此外，根據當地資訊，15 日上午 10 時 08 分至 10 時 11 分間，泰國軍方兩度對柬埔寨發動空襲，F-16 戰機向暹粒省斯雷斯南區與崇卡區投擲炸彈，落點深入柬埔寨境內約 70 公里。當時正值學校上課時間，附近多所學校的學生在爆炸聲中驚慌失措，紛紛逃離教室避難。





在戰事升溫之際，國際社會反應相對低調。有網友嘲諷，柬埔寨前總理洪森在遭受軍事打擊後，幾乎未獲任何國家公開聲援，中國、美國、韓國皆未明確表態，就連柬埔寨國內具象徵地位的西哈努克家族也未公開發聲。並直言「電詐分子給他什麼好處，把他搞成這個局面，是下了什麼降頭了嗎？」

