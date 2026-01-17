影／洪榮章和美市場掃街拜票 籲黨中央優先處理彰化提名

▲彰化縣長參選人洪榮章前往和美傳統市場掃街，向市場攤商、採買民眾握手問好，爭取支持，展現接地氣的一面。（圖／洪榮章服務處提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣前副縣長、縣長參選人洪榮章今(17)日上午前往和美傳統市場掃街，向市場攤商與採買民眾拜票問好，親切寒暄、握手致意，展現親和接地氣的一面；針對國民黨縣市長提名時程延宕，他強調能理解體諒，但彰化縣是百萬人口大縣，提名作業應優先處理，避免拖到農曆年後，影響地方團結整合的腳步。

「你好，我是洪榮章！縣長選擇洪榮章，男人支持事業昌，女人支持水噹噹，全家支持都健康，唯一支持洪榮章。拜託、謝謝！」親切逗趣又好記的拜票口號，讓婆婆媽媽會心一笑，留下深刻印象。

▲彰化縣長參選人洪榮章前往和美傳統市場掃街拜票。（圖／洪榮章服務處提供）

洪榮章表示，市場是最生活化的所在，許多鄉親在此採買柴米油鹽日常所需、交流生活資訊，充滿生命力；他之前就曾在周末前往員林藤山步道站在入口處向登山健行民眾行禮、握手問好，面對面與鄉親互動、爭取支持，更能聽見最直接真實的民眾心聲。

▲竹園里長周秋霞和男里里長謝美娥、和東里長尤堃宏、彰化縣議員林小琪、洪榮章、和美鎮長林庚壬、前議員施嘉華等人到場相挺。（圖／洪榮章服務處提供）

針對國民黨中央縣市首長提名時程恐將延到農曆年後，洪榮章指出自己也是黨工出身，深知人選提名作業需要通盤評估考量，他願意諒解並耐心靜候，全力配合最終的協調機制；他強調不會停下腳步，會繼續更積極走訪基層，呼籲黨中央應該優先處理彰化縣的人選提名，以免基層焦慮升溫，耽誤了地方團結整合的腳步。

洪榮章指出，長年在中部服務地方，深耕基層，面對公共事務，秉持著一貫廉政、務實的態度，過去雖沒有民選歷練，但從未離開基層，相信自己是黨內最接地氣的人選！他會持續善用網路社群平台與短影音形式，分享縣政資訊、政策進度及各地在地特色，讓民眾能以更輕鬆、直觀的方式了解公共事務，看見彰化的美好與進步。

洪榮章強調，不論是在市場巷口與鄉親互動，或是在網路社群上與年輕世代溝通，初衷始終如一，就是把民眾的聲音聽進心裡、把該做的事踏實做好；將持續走入人群深耕基層，同時結合數位溝通，線下、線上同步並進努力，爭取更多支持與認同，接棒為彰化續寫榮耀新篇章。